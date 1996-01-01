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Дети мецената Потанина
Вот и финиширует очередной этап программы Благотворительного фонда Владимира ПОТАНИНА, который уже в течение 4-х лет поддерживает рублем наиболее талантливых и активных студентов ведущих вузов России. В конкурсах приняли участие более 50000 тысяч студентов, стипендиатами стали 4790 человек.
Нынче стипендиатами фонда станут 1330 студентов из 67 вузов ведущих России. Главное новшество программы, как сообщила генеральный директор фонда Л. ЗЕЛЬКОВА, в новом учебном году размер стипендии увеличен до 2000 рублей в месяц. Параллельно со студенческими отборами фонд проводит конкурсы среди молодых преподавателей, по итогам которых 133 наиболее перспективных педагога получат гранты размером 36000 рублей.
В этом году Дальневосточный федеральный округ в стипендиальной программе представляют: Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный университет (г.Владивосток), Дальневосточный государственный технический университет (г.Владивосток), Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Амурский государственный университет (г.Благовещенск), Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Якутский государственный университет, Биробиджанский государственный педагогический институт.
"Важна не только материальная составляющая Стипендиальной программы Владимира Потанина, - подчеркнула Л. Зелькова. - Победителями в специально разработанных деловых играх стали студенты, обладающие ярко выраженными лидерскими качествами - умеющие нестандартно мыслить, наделенные организаторскими способностями. Участие в конкурсе стало для многих из них важной жизненной победой, они обрели уверенность в своих силах и утвердились в желании не просто добиться успеха, но и работать на благо России. Не случайно, все гости нашей программы, а среди них были руководители субъектов Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, министры, известные деятели науки и культуры, увидели в стипендиатах будущую российскую элиту".
Потанинский фонд также организует в каждом федеральном округе встречи стипендиатов с представителями руководства местных предприятий и администраций. Встречи в Хабаровске пройдут в форме игры и будут посвящены вопросам экономического развития города. По замыслу организаторов, это даст стипендиатам возможность оценить конкретные проблемы развития города и Хабаровского края и попробовать свои силы в их решении, а потенциальным работодателям - присмотреться к будущим работникам.
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