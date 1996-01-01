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Странный "Капитальный ремонт"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В редакцию "ЗР" пришел отклик на материал "Капитальный ремонт", опубликованный 5 апреля 2005 г. Это было интервью с директором первой, созданной во Фрунзенском районе Владивостока управляющей компании. Автор письма обратил внимание на некоторые странности в высказываниях предпринимателя Вадима ГЛАЗУНОВА.

"Хорошо, что на страницах уважаемой газеты столь широко освещена тема создания и принципа работы управляющей компании, плохо, что кроме спорных высказываний вновь испеченного директора не прозвучал комментарий специалиста, который бы отделил вымысел и пожелания от действительности.

Начать можно было уже с того, что в городе не первый год есть управляющие компании этого профиля.

Вступивший в силу с 1 марта текущего года новый Жилищный кодекс наделил собственников помещений в многоквартирном доме правом выбора способа управления многоквартирным домом, в том числе через управляющую компанию (ст. 161 ЖК). Поэтому заявления "мы посчитали... Так что управляющая компания будет одна..." не корректны и противоречат духу реформы ЖКХ.

Принято считать, что частная заинтересованность порождает частную инициативу, но г-н Глазунов считает, что так порождается коррупция, ну что ж ему, как бывшему пограничнику, видней. Я-то думал, что коррупция и возникает как раз на стыке интересов власти и бизнеса.

Очень интересное высказывание о направлении доходов управляющей компании на оказание услуг ЖКХ тем, кто за них платит. Всегда было наоборот - компания получала доходы от оказания услуг.

Г-н Глазунов планирует увеличить доходы примерно на 10% за счет налоговых льгот ООО. Жаль, что он не назвал эти льготы - предприниматели рыдали бы от счастья. Ну, а экзотический источник доходов - получение грантов - смешно даже обсуждать.

Непонятны смысл и правовое содержание договора управляющей компании и мэрии г. Владивостока. Если как собственник, то вызывает сомнение, что в городе есть хоть один дом со 100%-ный муниципальным жилфондом, так как по новому ЖК "муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям" (ст. 19). Как орган местного самоуправления мэрия не вправе заключать договор (и о чем?) с управляющей компанией.

И в заключение о проведении открытого конкурса на обслуживание жилья. Ст. 161 ЖК наделяет органы местного управления правом и обязанностью провести открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом. В течение года, а не через месяц.

Вот такой получился "Капитальный ремонт".

С уважением, В. ПОПОВ.

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