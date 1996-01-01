Выбирать пока не из кого

Тендер на право предоставления населению услуг ЖКХ населению Владивостока, объявленный администрацией краевого центра, был перенесен на первомайские праздники. Как стало известно "ЗР", причина переноса - малое количество заявок.

Фактически только одна организация, уже ставшая скандально известной управляющая компания "Эгершельд", подала заявку, соответствующую установленной форме. Пока у нее еще нет конкурентов - управляющие компании для остальных четырех районов города все еще не созданы.

Однако сотрудники УК "Эгершельд" уже работают, сейчас они находятся в здании МУПа на ул. Семеновской, 8/3. Параллельно с ними работают старые работники жилкомхозяйства, по их словам, в мае они уже будут частной компанией. К слову, многие МУПы уже перестали существовать как юридические лица, а их функции выполняют ООО, и апрельскую зарплату дворники и слесари будут получать уже из частных рук.