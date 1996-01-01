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Внешнее сходство партнеров мешает любви

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ученые всерьез заинтересовались вопросом, почему между одними людьми возникает крепкая дружба, а между другими - романтические отношения. Исследователи считают, что огромную роль здесь играет внешнее сходство между потенциальными друзьями или партнерами или же, наоборот, различие.

Психолог Лиза де БРЮН провела масштабный эксперимент среди 144 студентов Университета Абердина (Шотландия). Всем участникам исследования показали по несколько фотографий. Некоторые из них были аккуратно подретушированы, чтобы изображенные на снимках стали похожи на тех, кто смотрел на портреты. Студентов попросили указать на фотографии людей, которым они могли бы довериться и с кем стали бы дружить. Затем их попросили выбрать портреты людей, которые теоретически могли бы стать их сексуальными партнерами.

В результате эксперимента стало очевидно, что подавляющее большинство студентов хотели бы откровенничать и, соответственно, дружить с людьми, похожими на себя, а встречаться с теми, кто на них абсолютно непохож.

По мнению доктора Брюн, дело в том, что похожих людей мы подсознательно считаем чем-то вроде своих родственников, пусть и дальних. Мы привыкли доверять своим родственникам, а о том, чтобы вступить в сексуальный контакт, не может быть и речи. Поэтому мы предпочитаем дружить с похожими на нас людьми, но стараемся не заводить с ними романов - таким образом природа становится предотвратить "инцест".

Несколько месяцев назад Лиза де Брюн уже публиковала свои соображения на эту тему в издании Journal of the Royal Society. Тогда исследовательница пришла к выводу, что внешнее сходство очень важно при формировании однополых дружеских пар (этим объясняется часто сходство между подругами и приятелями, которое часто усиливается в процессе общения). Де Брюн также сообщала, что внешнее сходство часто является признаком того, что в организмах этих людей есть похожие гены.

Получается, что народная мудрость о том, что противоположности притягивают друг друга, имеет под собой научные основания, когда речь идет о романтических отношениях. Правда, что бы ни говорила исследовательница, нередко встречаются влюбленные, обладающие похожими чертами. И даже в том случае, если изначально никакого сходства не было, партнеры со временем становятся похожи друг на друга, если не отдельными чертами, то манерами поведения.

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