Мы летали на "гробах"

Юный житель Комсомольск-на-Амуре Петя МАКСИМОВА, как и все его сверстники, мечтал стать летчиком полярной авиации. Как спасители "челюскинцев", первые Герои Советского Союза Сигизмунд ЛЕВАНЕВСКИЙ и Анатолий ЛЯПИДЕВСКИЙ. После занятий в судостроительном техникуме он старательно изучал летное дело в кружке планеристов. А когда парню исполнилось 18 лет, его забрали в армию и направили в Бирмскую военную авиационную школу учиться на летчика-истребителя. Шел 1940 год.

Наравне со "старыми"

В мае 1942 года сержанта Петра Максимова в числе 9 отличников учебы откомандировали на Северо-Западный фронт. После двух тренировочных полетов начинающим военлетам доверили тихоходные истребители "ЛАГГ-3". Летчики с горькой иронией называли их "летными авиационными гарантированными гробами", сделанными из 5 кубометров дров и 3 пудов клея.

- На этих машинах никто немецкие самолеты не сбивал, так как у немцев скорость была 500 км в час, а у нас 350 км в час. И не догонишь, и не убежишь. Немцы гонялись за нами как кот за мышкой. В боях нам приходилось только увертываться. В полку исправных самолетов было 2-3, не больше, - вспоминает Петр Васильевич.

Летом 1942 года во фронтовой газете "Воздушный снайпер" появилась заметка "Молодой истребитель". Ее автор-друг и однополчанин нашего героя сержант ИШАНОВ. Вот что он писал: "В июне этого года к нам в подразделение прибыло пополнение молодых летчиков. Среди них был молодой, энергичный юноша сержант Максимов. Ни ростом, ни поведением он не выделялся из среды своих товарищей. Но своей вечно брызжущей жизнерадостностью, неутомимой энергией и простотой он привлек симпатии всего личного состава подразделения. ...Сержант Максимов никогда не летает на авось. Каждое свое действие в воздухе он совершает обдуманно, этому учит и подчиненных. ...Каждому молодому летчику трудно бывает пройти первых два боя. Но Максимов выдержал этот экзамен. Теперь он сожалеет, что в первом бою не поступил так, как старый летчик, - не протаранил "Мессершмитт". Он вернулся с этого боя возбужденным и гордым: он дрался с врагом впервые, бесстрашно бросался в атаки на врага. Он устоял в первом бою и победил. Опытные летчики говорят: "Хотя Максимов и молодой истребитель, но в воздухе ведет себя наравне со старыми...

На личном счету летчика-истребителя Петра Максимова шесть сбитых вражеских самолетов. Ангел-хранитель Макса (так нашего героя прозвали товарищи в подразделении) оберегал: он несколько раз был ранен, один раз даже горел, но всегда после госпиталей возвращался в свою часть. Из девяти его сокурсников по летной школе в живых остался только он один...

- Я умел и любил летать, - вспоминает Петр Васильевич. - Однажды два "мессера" гоняли два наших "ЛАГГ-3" как кроликов. И случилось так, что я остался один. Куда подевалась наша вторая машина, неизвестно. Бой шел над лесом, немцы прижали меня к деревьям так, что высоты почти не осталось. И вдруг лес кончается, начинается лесосека, и я опустился еще на несколько метров, что меня и спасло. Если бы не лесосека, была бы мне могила. А так только одна пуля влетела в консоль (кончик крыла). Вот это и есть везение.

Никому не нужен

Его сбили за полгода до Победы. Это было в Латвии, недалеко от города Шауляй. Максимов прикрывал над морем самолет-разведчик, когда их заметили "фоккеры". Немцы стали нападать на ведомого, но Макс их отогнал, и тогда они принялись за него. Снаряд перебил трос руля высоты, и самолет стал неуправляем. Шестеро "фоккеров" превратили истребитель в решето, но двигатель работал! И когда до земли осталось метров 200-300, Максимов выпрыгнул и оказался на вражеской территории.

- Я приземлился, а кругом немцы. Они спрашивают меня по-русски: "Как ты думаешь, кто победит?" Я отвечаю: "Конечно, русские". А они в ответ только: "Ха-ха-ха!" - рассказывает ветеран.

В декабре 1944 года в Комсомольск-на-Амуре на имя Максимова Василия Дмитриевича пришла "справка о награждении орденом Красного Знамени гвардии старшего лейтенанта Петра Васильевича Максимова, не вернувшегося с боевого задания 22.Х.44 г.".

...В плену Максимов пробыл до 2 мая 1945 года. Когда немцы эвакуировали концлагерь, где он сидел, из городка Ляйтмериц в глубь Германии, летчик бежал. И ему снова повезло. Он добрался до штаба своей родной 3-й воздушной армии. Но на этот раз к самолету его не допустили. Его стали проверять, не предатель ли, а потом он стал никому не нужен. Его демобилизовали, дали документы, продовольственную карточку и отправили домой.

В Комсомольске-на-Амуре на работу его взяли только пилотом лесной авиации на ПО-2. В гражданскую авиацию не пустили по приказу Сталина, запретившего "принимать на ответственную работу бывших военнопленных". Через некоторое время он перевелся в Приморье, в город Иман, ныне Дальнереченск, где и проработал летчиком-наблюдателем до 45 лет, то есть до пенсии. А потом ветеран занялся пчеловодством. Но это уже другая история.

В благотворительность не верю

Бывший летчик-истребитель, гвардии старший лейтенант Петр МАКСИМОВ, инвалид 1-й группы не любит смотреть фильмы о войне. Ему, 83-летнему ветерану Великой Отечественной, тяжело вспоминать прошлое. Да и нет особого желания. Признаюсь, моему визиту ветеран удивился. Вот уже три года, как он не получает поздравлений даже на День Победы ни от мэрии, ни от городского совета ветеранов, ни с бывшей работы. Очевидно, о нем забыли, он также стал не нужен, как много лет назад...

О городском благотворительном марафоне "Пока не поздно" фронтовик знает, но никаких надежд на него не возлагает. Петр Васильевич сейчас вообще никому не верит...

Два года назад он написал письмо в Управление социальной защиты населения администрации Владивостока КОРОЛЬКОВОЙ с просьбой установить ему электроплиту по адресу: Айвазовского, 79, кв. 3. Ничего сверхъестественного ветеран не просил. Тем более что его просьба была подкреплена постановления главы администрации Владивостока от 28.03.2003 года "О предоставлении услуг по замене электроплит инвалидам ВОВ".

Прошли годы. Две недели назад дочь ветерана Галина Петровна вновь обратилась в управление соцзащиты с той же проблемой. Ей ответили: "Мы держим вас на учете, но у нас ничего нет. Покупайте печку сами". Скорее всего, чиновница из управления соцзащиты о благотворительном марафоне еще не слыхала.

- Что это за страна, которая не может оказать должное внимание своим защитникам? И что это за власть, которая просит помощи у населения: "Помогите кто, чем может нашим ветеранам", - спрашивает у меня Максимов.

Я лишь пожимаю плечами. Мне нечего ему ответить...