Студентам повысят стипендии

8 апреля Государственная дума сразу в трех чтениях приняла закон, предусматривающий поэтапное повышение стипендий студентов очных отделений государственных вузов.

Стипендии этой категории учащихся увеличиваются дважды: с 1 апреля 2005 года - с 400 до 500 руб., а с 1 сентября 2005 года - до 600 рублей. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра образования и науки Андрея ФУРСЕНКО, повышенную стипендию студенты получат в мае.

В то же время, по словам представлявшего законопроект Андрея Фурсенко, в настоящее время продолжается обсуждение возможности установления дифференцированных размеров стипендии в зависимости от успеваемости студентов. Это предложение чиновников сейчас обдумывают российские ректоры.