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Вузовских специальностей станет на порядок меньше
Чиновники из Минобразования объявили о новом сюрпризе для российского студенчества. Вслед за сортировкой вузов по объемам финансирования и сокращением в них бюджетных мест планируется сократить число вузовских специальностей с 670 до 40-50. Это произойдет после перехода на двухуровневое обучение в высшей школе (закон об этом Госдума должна принять до конца весенней сессии). Непрерывное пятилетнее обучение уступит место четырехлетнему бакалавриату и двухлетней магистратуре - после каждой ступени студент получит отдельный диплом, сообщает "КоммерсантЪ".
По словам замминистра образования Андрея СВИНАРЕНКО, сокращение числа специальностей для каждой ступени будет своим: в бакалавриате их останется 50, а в магистратуре - около 200. Идея такого сокращения объясняется просто: студент-бакалавр получает общую, широкую специальность, которую можно будет углубить в магистратуре. Изменение не коснется лишь медицинских и инженерных специальностей (а их номенклатура самая обширная), поскольку техническим и медвузам сохранят непрерывную пятилетку.
По мнению замминистра, 50 специальностей в бакалавриате "полностью покрывают потребности российской экономики". Сейчас их слишком много, и они дублируют друг друга. Сокращать специальности собираются в основном путем поглощения - например, не будет больше ни "менеджеров в спорте", ни "экономистов коневодства". Бакалавры получат общий диплом экономиста, без специализации.
Вузовское сообщество новшеством взволновано. Первый проректор Московского института экономики и статистики Александр ХОРОШИЛОВ хоть и считает, что в самой идее сращивания ничего плохого нет, но в результате перехода на "бакалавриат широкого профиля" у выпускников могут возникнуть проблемы с трудоустройством. "У нас действительно много невостребованных специальностей, - пояснил он. - В России принято иметь высшее образование, и абитуриенты поступают куда угодно, лишь бы получить вузовский диплом. Но проблема в том, что сегодня в отделах кадров большинства компаний пугаются слова "бакалавр". Кадровики просто не знают, кто они такие, и не рассматривают их резюме".
Гуманитарии же понимают, что все преобразования в первую очередь коснутся их. Ректор РГГУ Валерий МИНАЕВ, к примеру, не очень понимает, как можно объединить исконные для классических университетов гуманитарные направления: "Я надеюсь, что юриспруденцию не станут смешивать с менеджментом и управлением. Но куда денут, к примеру, документоведение? С чем его собираются скрестить?"
Кроме того, по планам министерства большинство российских студентов смогут претендовать лишь на бакалавриат, а магистратура будет местом для избранных - она появится не во всех вузах, а поступить в нее смогут лишь отличники и студенты-платники. Так что в сокращении специальностей Минобрнауки заинтересовано и материально. По мнению ректоров гуманитарных вузов, "бакалавры-недоучки" обречены на повышение квалификации в магистратуре. "А учитывая, что магистратура грозит стать коммерческой, это путь к сокращению бесплатного обучения в стране, - считает Минаев. - Государство просто снижает свои расходы на образование".
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