Умные, целеустремленные, креативные

На прошлой неделе в Дальневосточном государственном университете завершились отборочные туры по определению потанинских стипендиатов. Кстати, согласно рейтингам, составленным Благотворительным фондом Владимира ПОТАНИНА, ДВГУ занимает 3-е место среди российских вузов по интеллектуальному и личностному потенциалу студентов и профессиональному уровню молодых преподавателей.

Досье Федеральной стипендиальной программе - одному из крупнейших проектов Благотворительного фонда Потанина - исполнилось 5 лет. За это время в конкурсных отборах приняли участие более 60 000 ребят, из которых 5 970 человек стали стипендиатами. В этом году их число пополнится еще 1330 студентами из 67 вузов России. Цель программы - выявление и поддержка талантливой, одаренной молодежи - будущей деловой элиты.

Из сотни - двадцать!

Отборочный конкурс, в котором участвовали исключительно студенты-отличники (а их оказалось более 500), состоял из двух туров. В первом, который проходил в виде тестирования, оценивались интеллектуальные способности и эрудированность студентов. Во втором, куда прошли лишь 100 конкурсантов, вместо тестов и экзаменов ребят ждали... игры. Ролевые игры, в которых важно было проявить лидерские качества, нацеленность на результат, творческие способности, организаторский талант, а главное - умение работать в команде. Поэтому ребята не только отрабатывали технику переговоров и коммуникаций, но и пели, танцевали, искрометно шутили - словом, как сказал один из победителей, это был самый веселый и безбашенный тур. А потому тот, кто представляет себе студента-отличника этаким занудой с массой комплексов, в корне не прав. Талантливый человек талантлив во всем. И претенденты на потанинскую стипендию - остроумные, задорные и креативные ребята - это наглядно продемонстрировали.

...Итак, потанинская двадцатка ДВГУ образца 2005 года - это 11 девушек и 9 юношей (их имена и фотографии опубликованы в предыдущем номере "ЗР"). Больше всего стипендиатов оказалось в Институте менеджмента и бизнеса и Институте физики и информационных технологий (по пять в каждом), 9 человек стали победителями уже во 2-й или 3-й раз, а Евгений ПОКАНЕВИЧ будет получать потанинскую стипендию четвертый (!) год подряд.

- Спасибо вам за удовольствие, которое вы доставили нам своей игрой! - поблагодарила всех конкурсантов ведущий тренер-эксперт Людмила ЛЮБИВАЯ. - Отбирать достойнейших из достойных было очень сложно. На последнее место в двадцатке претендовали 11 человек, поэтому среди тех, кто не стал в этом году победителем, немало потенциальных потанинцев. Не отчаивайтесь и обязательно приходите на отборочные туры в следующем году.

И правда, среди стипендиатов немало тех, кто уже не первый год борется за это почетное звание. "Наконец-то я вошла в двадцатку! - Викторию МАРМУЛЕНКО переполняли эмоции. - Это моя третья попытка пройти конкурсный отбор. Я чуть было не сдалась, но в этом году сама для себя открылась с новой стороны!" "Когда в прошлом году я дошла только до 2-го тура, то была очень расстроена, - рассказывает Анастасия ЛЕВУШКИНА, - поскольку постоянно участвую во всевозможных конкурсах и олимпиадах и привыкла побеждать. Я продолжила борьбу за звание стипендиата и сегодня, услышав свою фамилию, чувствую себя по-настоящему счастливой".

Потанинская стипендия

В этом году ее размер увеличен до 2000 рублей, и она станет отличным подспорьем к повышенной стипендии отличника, составляющей в ДВГУ 713 рублей. Но, по словам студентов, потанинская стипендия - это не столько материальная поддержка, сколько вопрос престижа, новые возможности, интересные знакомства и уверенность в собственных силах.

"Отныне людей, с которыми я буду здороваться, стало на сотню больше!" - метко заметил один из конкурсантов. "Денежная премия - это всегда приятно, но еще большее удовольствие доставляет общение с умными, творческими людьми, круг которых расширяется, - продолжает Евгений Потаневич. - Кроме того, никогда не знаешь, что ждет тебя на отборочном туре, задания каждый год разные, и это отличный стимул для дальнейшего развития".

А еще нынешние победители надеются на то, что потанинская стипендия поможет им в дальнейшем трудоустройстве. И не столько строчкой в резюме, сколько приобретенными знаниями и вовремя раскрытым внутренним потенциалом.

Потанинец-2005

"Три эпитета, которыми можно охарактеризовать стипендиата образца 2005 года? - этот вопрос я задавала как новоявленным потанинцам, так и не попавшим в двадцатку конкурсантам. Варианты ответов были разные, но наиболее часто встречались определения "целеустремленный", "умный", "креативный". Далее следовали: "амбициозный", "способный повести за собой других", "остроумный", "интеллигентный", "находчивый", "заводной" - словом, потанинцы - это обладатели неоспоримых достоинств, которые помогут ребятам не только развиваться самим, но и развивать страну .

"Какими вам запомнятся стипендиаты ДВГУ?" - спрашиваю ведущего тренера Людмилу Любивую. "Первый тур показал, что они всесторонне развитые, с широким кругозором и глубокими знаниями, - отвечает она. - У студентов этого вуза один из самых высоких средних баллов по тесту: практически вся двадцатка набрала более 60 баллов. А Алена КОРОЛЕВА, получив 71 балл, и вовсе установила рекорд второй половины отборочных туров. Это говорит о том, что владивостокцы ничуть не отличаются по своему интеллектуальному уровню от студентов московских и петербургских вузов. А яркий и веселый второй тур продемонстрировал, что они еще и очень творческие, артистичные ребята с отличным чувством юмора и умением работать в команде".

У потанинской двадцатки ДВГУ все впереди. Их резюме будут размещены в базе данных Благотворительного фонда Потанина, что увеличит шансы на получение интересных стажировок и достойной работы по специальности. А первая встреча с потенциальными работодателями состоится уже 12-13 мая в Хабаровске, во время торжественной церемонии награждения, на которой стипендиаты ДВГУ познакомятся со 130 победителями других дальневосточных вузов. На открытых деловых играх будут присутствовать руководители крупнейших дальневосточных компаний и представители различных ветвей власти.