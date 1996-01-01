Хабаровск напьется подземными водами

В Хабаровске начинается разработка нового источника воды - Тунгусского месторождения подземных вод, расположенного на левом берегу Амура. В этом году на его обустройство планируется выделить 23 млн рублей.

В 2005 году продолжится строительство второй и третьей очередей очистных сооружений водопровода, второй очереди очистных сооружений канализации. Муниципальное предприятие "Водоканал" к началу нынешнего лета запустит насосную станцию на ул. Лермонтова. Вступят в строй действующих хлораторная и блок фильтров на очистных сооружениях "Водоканала".

Также хабаровские коммунальщики намерены провести подготовительные работы, а затем приступят к полной реконструкции канализационно-насосной станции на Амурском бульваре. На реализацию программы неотложных мероприятий по развитию водопроводно-канализационного хозяйства выделено 47 млн. рублей.