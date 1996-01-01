На счетчике - миллиардные долги

Подведены окончательные итоги энергосбытовой деятельности ОАО "Хабаровскэнерго" в 2004 году.

Уровень реализации тепловой и электрической энергии в 2004 году - 100,17%. Рост объема продаж составил 10,4%, рост полезного отпуска тепловой энергии составил по сравнению с 2003 годом 2,3%, электроэнергии - 4%. Однако за 2 месяца 2005 года общая сумма задолженности потребителей выросла с 2,7 млрд руб. до 3,4 млрд руб.

Основными неплательщиками продолжают оставаться бытовые потребители - задолженность населения в общей структуре долга составляет 36% (включая льготы различным категориям граждан, которые ОАО "Хабаровскэнерго" предоставило, но их возмещения не получило).

На втором месте среди должников - предприятия ЖКХ, их долги составляют 32%. Задолженность промышленности - 15%, сельского хозяйства - 7%, транспорта - 5%. Анализ показывает, что без нарушения договорных обязательств, добровольно оплачивают электроэнергию 28% потребителей, тепловую энергию - 15,5% потребителей.