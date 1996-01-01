Перспективы профобразования пока не ясны

Судьба 11 краевых учреждений начального профобразования рассматривалась на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края, состоявшемся 6 апреля.

Администрация Приморского края предложила депутатам рассмотреть вопрос о передаче Тихоокеанскому государственному экономическому университету (ТГЭУ) ПУ № 3 (г. Уссурийск), профлицея № 18 (г. Находка), № 19 (г. Артем), № 43 (г. Владивосток) и ПУ № 45 (г. Уссурийск). Так как депутаты не смогли договориться по поводу судьбы двух уссурийских ПУ, было решено перенести решение вопроса на апрельское заседание Законодательного собрания.

А вот объединение нескольких ПУ между собой депутаты поддержали. Согласно предложению администрации края объединяются ПУ № 20 и № 27 (г. Дальнереченск), ПУ № 41 и лицея № 19 (г.Артем); ПУ № 56 (с. Пожарское Пожарского района) и ПУ № 42 (пос. Лучегорск). Профессиональное училище № 30 (пос. Терней) и ПУ № 25 (г. Дальнегорск) предлагается присоединить к профлицею № 39 (г. Дальнегорск). Однако окончательно этот вопрос будет решен на апрельском заседании ЗС ПК.