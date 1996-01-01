Памятный подарок

Преданней собаки нету существа

Светлана МОРОЗОВА, директор краевого центра народной культуры, почетный гражданин города Владивостока:

- Одиннадцать лет тому назад на 8 Марта мне принесли щенка, похожего на дворняжку. Я давно хотела собаку, но породистую. А тут маленькая и неказистая. Через пару дней собачонка ко мне приласкалась, и я решила: ладно, пусть будет дворняжка. И назвала ее Мики. Где-то через месяц во время прогулки ко мне подходит один человек, потом другой, и все, как сговорившись, говорят:

- Какая у вас грозная собака!

Я им в ответ:

- Что вы, это же дворняжка!

И тут выяснилось, что моя "дворняжка" - это американский стаффорд и очень грозная бойцовая собака. А для меня она стала самым любимым другом, с которым я до сих пор разговариваю. Она меня любит и все понимает. Мики стала самым преданным для меня "человеком". Именно - "человеком".

Миллион алых ... орхидей

Евгения БЕЛЯНИНА, президент туристической компании "Диалог народов":

- У меня очень внимательный и изобретательный муж, поэтому я долго думала, какой самый необычный подарок он подарил мне на 8 Марта. Получалось так, что Международный женский день мы всегда отмечали где-то за рубежом. Когда нашей дочери Лидочке исполнилось три года, это было шесть лет назад, в конце февраля мы улетели в Таиланд. И Восьмого марта мы тоже были там. И вот, в этот день просыпаюсь я с дочерью, а весь наш номер украшен орхидеями. Потом, конечно, были и другие подарки. Но сотни орхидей с утра у наших ног, на столе, на кровати, на подоконнике - незабываемое зрелище. Орхидеи в Таиланде - самые любимые цветы. Они там на каждом шагу. В отелях там каждый вечер кладут на подушку орхидею как знак пожелания "спокойной ночи". Мы буквально были засыпаны розовыми, белыми, фиолетовыми цветами. Потом нас на катере отвезли на остров, где был накрыт стол с блюдами из морепродуктов. Для нас этот день был самым необычным праздником, который я буду помнить всю жизнь.

Подарок от Бога

Лариса БЕЛОБРОВА, заслуженная артистка России:

- Это было в 2002 году 25 апреля, в мой день рождения. Мы возвращались всей семьей из Москвы во Владивосток. Сначала все было хорошо. Самолет пошел на разбег, мы уже набрали скорость, до взлета оставалось несколько секунд, как вдруг объявили, что полет отменяется и нам надо выйти, чтобы пересесть на другой борт. Когда мы вернулись в аэровокзал и успокоились, наш друг Алексей, который летел с нами, сказал:

- Ну, что, Лора, выпьем за второй день рождения! А до меня сначала не дошло, что случилось. Я была с маленьким ребенком, мы все измучились. А сейчас я думаю, что это был подарок от Бога. Если бы мы взлетели, мы могли бы не приземлиться. Позже мы узнали, что у самолета то ли закрылки отказали, то ли еще что. Нам же правду никогда не скажут. А что касается моего мужа, Сергея ДАРЬКИНА, то он всегда мне дарит очень хорошие подарки.

"Я коллекционирую гобелены..."

Ирина АЖИМОВА, директор Приморской картинной галереи:

- Я коллекционирую гобелены, есть у меня такая страсть. Семь лет назад муж подарил мне на 8 Марта шикарный гобелен, метр пятьдесят на метр девяносто. Он купил его в Киеве. На нем изображена почти интимная сцена, и мы его повесили в спальне. Вот и вся история. Вообще муж дарит мне дорогие вещи. Я люблю дорогие подарки, но этот - самый шикарный.

Лев в подарок

Владимир СЕРГЕЯКОВ, заслуженный артист России:

- Сейчас в магазинах можно купить любой подарок, духи, золото, что угодно. Были бы деньги. А когда я был школьником, это было в 1958 году, тогда и с хорошими подарками были проблемы, да и у меня денег не было. Однажды на 8 Марта я взял кусок материала и гладью вышил африканского льва. В школе тогда был такой предмет, он назывался "труд", и нас учили вышиванию. Мама была растрогана до слез, она поставила эту салфетку в рамку, и до сих пор она висит на стене. Я эту историю запомнил на всю жизнь.

Песня в подарок

Виктор ГАЛКИН, художественный руководитель краевого театра молодежи:

- Десять лет назад, на 8 Марта, я был в Америке. А этот год у нас с женой был юбилейным - 10-летие со дня свадьбы. И я в Штатах написал стихотворение "Давай с тобой поговорим" и посвятил жене. Потом позвонил друзьям из газеты "Пограничник на Тихом океане", и они его напечатали. Позже это стихотворение легло в основу одноименной песни. В 2003 году я увековечил ее на компакт-диске "Чудаки живут на Востоке". Был такой сборник песен приморских авторов.

Не дарите женам сковородки

Андрей БРОВАРЕЦ, глава представительства МИД во Владивостоке:

- Когда-то давно, еще в период дефицита, я подарил жене тефлоновую сковородку. Это была самая большая ошибка в моей жизни! Со временем я понял, что нельзя дарить женщине подарки, намекающие на ее хозяйственное предназначение. Тем более что жена у меня - тонкая и романтичная. На 8 Марта я обязательно дарю цветы. А вообще, несмотря на мой большой супружеский стаж, я до сих пор не могу быть уверен, что угадал с парфюмом. Вкусы женщин ведь меняются вместе с развитием парфюмерной промышленности. Но выручает реклама новинок, которые у нас еще не появились. Оказывается, такие подарки, в отличие от сковородки, радуют намного больше...