"Зеленая фея" розовых слонов

Этот необычный зеленый напиток пока не получил у нас широкого распространения. Возможно, из-за довольно недешевой стоимости, а возможно, потому, что многие до сих пор не поняли его вкуса. Речь идет, пожалуй, о самом неоднозначном, богемном и эйфоричном спиртном напитке - абсенте. О некоторых его секретах в интервью корреспонденту "ЗР" рассказал пропагандист абсента в России, бренд-менеджер компании "Мозель" (Санкт-Петербург) Евгений ШЛИОНСКИЙ.

- Евгений, почему вы начали заниматься абсентом? И как стали его пропагандистом?

- Мне все это приснилось...

- Приснилось?!

- Да, и это вполне нормальная история для абсента и ненормальная история для нормального человека. Одной замечательной весенней ночью 1999 года я спал у себя дома, никого не трогал, и мне приснилось слово "абсент", написанное зеленым пламенем на черном фоне. Бывают же такие озарения! Я проснулся в четыре утра и подумал: надо же, такой напиток, такая замечательная история, а в России его нет. Это неправильно.

- То есть вы до этого знали, что такое абсент?

- Знал более-менее историю абсента. Знал, что такое культура абсента, что вся живопись XIX века на этом построена, литература и поэзия. И где-то как-то раз его пробовал. Но после того сна стал очень серьезно интересоваться, все выяснять про этот напиток. А через два месяца - все-таки это было пророческое озарение - я познакомился с производителями абсента. Я к тому времени ушел из детского журнала "Чиж и Еж", где был директором, и работал во взрослом "Империя вкуса" - журнале обо всяких алкогольных напитках. И поскольку я уже всем прожужжал уши об абсенте, как-то в одном из питерских кафе, куда я зашел попить кофе, ко мне подбежали девочки-официантки и сообщили, что здесь находится производитель абсента из Чехии. Мы познакомились и подумали, что надо исправлять ситуацию: надо, чтоб абсент в России был, и мы решили возить его. Нет-нет, мы не продавали абсент, мы дарили его друзьям в больших количествах. Кроме того, у чехов была подобрана необходимая информация обо абсенте, они с удовольствием ею поделились, а что-то я нашел сам. Поэтому сейчас могу сказать, что знаю про абсент почти все.

- И что в абсенте хорошего? Например, когда я попробовала абсент, мне показалось, что это точь-в-точь детская микстура от кашля. А если не разбавлять - вообще пить невозможно, полынь ведь очень горькая. И потому наслаждаться этим - извращение какое-то...

- У многих такое ощущение, потому что в любом абсенте содержится анис, как и в микстуре от кашля. Абсент, кстати, в древние времена использовался как лекарство. Рецепт абсента записал доктор Пьер ОРДИНЬЕР в конце XVIII века и стал первооткрывателем свойств полынного напитка. Само слово "абсент" в переводе с французского означает "полынь". Абсент использовали как универсальное средство от всех болезней. Поэтому в те времена абсент получил название "Зеленая Фея", которое закрепилось за ним до сих пор. К сожалению, культура употребления абсента в России сегодня почти на нуле. Связано это с тем, что люди просто не знают, как его правильно пить. Даже во многих ресторанах и клубах бармены делают с абсентом нечто такое, что пить противно. Большинство людей, которые первый раз попробовали абсент, пить его дальше не хотят. Как правило, подают абсент с поджиганием кусочка сахара и не разбавляя. Получается горячо, крепко и горько. Французы говорят, что так пить абсент придумали американские туристы. Человек вдыхает пары спирта, которые сразу попадают в мозг, и результат - практически мгновенное опьянение. Конечно, если вы желаете приятно провести вечер с пятницы на понедельник и ничего не помнить, то этот способ - то, что надо. Только, на мой взгляд, если просто хочется напиться - лучше купить водку. Дешевле будет.

- Так как же абсент нужно пить?

- В коктейлях. Чтобы достичь состояния эйфории и так называемого эффекта "розовых слонов", абсент разбавляют примерно один к шести. На одну часть абсента берется одна часть сиропа, полчасти сока и четыре с половиной части холодной воды. Надо учитывать, что я говорю об абсенте, в котором содержится туйон - вещество, которое, соответственно, содержится в полыни. Нужно обращать внимание на этикетку: в продаже можно встретить абсент без туйона, а ведь по сути это уже не абсент, а какой-то бессмысленный напиток. В странах Евросоюза запрещено продавать абсент, в котором содержание туйона выше 10 граммов на литр. России в этом отношении повезло больше - у нас можно продавать абсент с любым содержанием туйона.

- Но его же не зря запретили. Туйон - это наркотик...

- Кофе и сигареты, знаете ли, тоже наркотик. Секрет абсента в том, что там содержатся афродозиаки - возбудители общего действия. Человек нормально ходит, нормально двигается, нормально разговаривает и думает, что он трезв. В этом самое большое заблуждение. Мир слегка изменяется. Я однажды, выпив абсент, увидел затылок собеседника, который сидел ко мне лицом. Увидел, что происходит в соседней комнате и на улице. Очень необычное ощущение.

- Не пугает?

- Нет, не пугает. Не зря абсент пили известные творческие люди. Главное - человек должен дружить с головой. Ван ГОГ, который якобы отрезал себе ухо после употребления абсента, страдал шизофренией. Я и думаю, что абсент тут вообще ни при чем. В небольших количествах абсент не причиняет вреда. Вы посмотрите, у нас 80% преступлений совершается на бытовой почве. И что, все эти люди пили абсент? Да они в большинстве своем даже не знают, что это такое.

- Вы сами его постоянно пьете?

- Я вообще нечасто пью. У меня есть весьма ограниченный набор спиртных напитков, которые я люблю. Среди них, конечно, особое место занимает абсент.