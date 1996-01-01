Я - рядовой войны

Бывший артиллерист Зиновий ДУБНИЦКИЙ называет себя "обыкновенным рядовым войны", хотя и встретил Победу в звании майора. Признаюсь, 82-летний ветеран Великой Отечественной не сразу согласился на разговор по душам. Несколько лет назад, перед очередным 9 мая, его уже доставали телевизионщики, но тогда он отказался от встречи: "Нас вспоминают от юбилея к юбилею. У каждого была своя военная судьба, и я не знаю о чем говорить".

"Кубари" из мыльниц

Вчерашнему выпускнику средней школы Зиновию Дубницкому, можно сказать, повезло. 29 июня 1941 года ему исполнилось 18 лет, а на другой день он уже был в военкомате. Но Зюня, так его называла мама, не попал на передовую, как многие его сверстники. Его оставили в родной Одессе и послали учиться в артиллерийское училище.

- Очевидно, здесь повлияла моя грамота об окончании десятилетки с отличием. Иначе кто знает, в какую сторону повернулось бы колесо истории. Может быть, я бы сейчас и не беседовал с вами, - рассуждает Зиновий Александрович.

Впоследствии такие презенты солдатская фортуна подбрасывала ему неоднократно, за что ветеран то ли в шутку, то ли всерьез благодарит своего ангела хранителя.

В августе 1941 года будущие артиллеристы получили приказ эвакуироваться в Николаев, подальше от фронта. Вместе с ними передислоцировались и курсанты пехотного училища. Но после почти суточного марш-броска пехотинцы вернулись в Одессу и сразу попали на передовую.

- В боях за город полегло все училище, 2,5 тысячи человек. А нас судьба берегла для будущих сражений. А как иначе объяснить ее фортели? - пожимает плечами ветеран.

Несколько дней спустя недалеко от станции Марганец немецкие бомбардировщики накрыли эшелон с курсантами-артиллеристами. Взрывная волна выбросила Дубницкого из теплушки, и он чудом остался жив. А сто его товарищей навсегда остались лежать в украинской земле. Тогда же погибли два Героя Советского Союза: лейтенант ДОНИЙ и старшина ТОЛСТЫХ. "Золотые звезды" они получили еще в финскую. Толстых в схватке с финской "кукушкой" перегрыз снайперу горло.

Артиллерийские премудрости Зиновий Дубницкий постигал на Урале, в городке Кривой Лог. В январе 1942 года, после окончания училища, ему присвоили звание лейтенанта и отправили в Новосибирск, в часть резерва Верховного Главнокомандующего. В подчинении юного офицера оказалось более 30 солдат и 7 машин, транспортирующих гаубицы.

- Мы были скороспелыми офицерами. Я ничего не умел, даже стрелять из винтовки и пистолета. После принятия присяги нас послали на стрельбище, а я никуда не попал. У нас не было фронтового опыта, как у Жукова. У нас даже "кубарей" не было, мы их делали из мыльниц. После школы мы готовились к мирной жизни, а пришлось воевать.

Безномерная батарея

Свою самую первую фронтовую награду, орден "Отечественной войны", Зиновий Дубницкий получил за уничтожение неуловимой вражеской батареи. Это было в Прибалтике. Батарея была хорошо замаскированной и могла ударить в самый неожиданный момент. Наши разведчики никак не могли ее вычислить, а артиллеристы называли ее "безномерной".

Зиновий Александрович скуп на слова. На просьбу рассказать, за что ему дали первый орден, а их у него два, второй тоже "Отечественной войны", он протянул мне пожелтевшую газету "Отважный воин" за 26 августа 1944 года с заметкой "Последний залп вражеской батареи". Процитирую лишь часть из большой публикации с фотографиями:

"Зеленая ракета - сигнал к атаке. Стрелки рванулись к вражеским укреплениям. В этот момент и заговорила эта "безномерная цель" - немецкая тяжелая батарея. Ее позиции не значились на наших разведывательных картах. Она располагалась в глубине обороны врага и огня не вела. Фрицы замаскировались, притаились и ждали конца нашей артподготовки, чтобы, не обнаружив себя раньше времени, обрушиться огнем на атакующую пехоту.

Но эта уловка не спасла фашистов. Один из первых залпов вражеской батареи был и последним. Бойцы звукоразведки гвардии старшего лейтенанта Дубницкого сразу же засекли вновь появившуюся батарею противника. Огневеки обрушились на нее мощными залпами. Батарея умолкла. Когда пехотинцы вышли в район ее огневых позиций, они увидели разбитые орудия".

Медаль через порог

Победу Дубницкий встретил в Прибалтике. На тот момент ему не было и 22 лет, но он уже точно знал, что армия - это его судьба. В Приморье он приехал в 1971 году, отдав Вооруженным силам 30 лет жизни.

Десять лет назад Зиновий Дубницкий ослеп. Сейчас он живет один. Любимая супруга Антонина Петровна, с которой он прожил ровно 50 лет, умерла. Они познакомились на Нарвском плацдарме в марте 1944-го. И его единственный сын тоже ушел из жизни.

На днях Зиновию Александровичу вручили юбилейную медаль в честь "60-летия Великой Победы". Точнее, награду ему домой принес какой-то парень. Он через порог сунул старому артиллеристу медаль и удостоверение к ней, что-то буркнул и побежал дальше. Его ждала машина. Гонец даже не знал, что ветеран слепой.