Канадцы нам помогут

В Находке побывали с визитом вице-президент "Шелтаир групп" (Ванкувер) Лэнс БЕРЕЛОВИЦ и ведущий специалист Канадской государственной корпорации ипотеки и жилища Миетка ЗИЕБА. По приглашению администрации города они примут участие в разработке стратегического плана развития города и корректировке существующего генерального плана.

Кроме того, Миетка Зиеба, уже более десяти лет выступающая посредником между канадскими и российскими государственными структурами, поддерживающими развитие предпринимательства, готова оказать Находке помощь в реализации идеи развития ипотечного кредитования. В настоящее время в Находке не хватает специалистов этого профиля, кроме того, здесь практически не сформирован рынок первичного и вторичного жилья. По информации вице-мэра Вячеслава МЕЙНА, "Наш дом - Приморье", в принципе, готов создать в Находке агентство, которое занималось бы именно вопросами ипотечного кредитования.

Работу по созданию стратегического плана развития города, начинающуюся в Находке, одобрил главный архитектор Приморского края Юрий ЧУДИНОВ. Он считает, что рабочая группа, в которую войдут представители Канады, позволит скоординировать усилия и получить хороший результат.