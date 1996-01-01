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Голубые жилетки
Водителей Владивостока оденут в униформу. Заказ на массовый пошив голубых жилеток выполнит фабрика "Заря". Об этом договорились руководители автотранспортных предприятий с администрацией Владивостока на одном из совещаний рабочей группы по урегулированию работы автотранспорта города.
Совместными усилиями участники группы разработали форменную одежду водителей городских автобусов. Одни предлагали одеть водителей в куртки, другие говорили, что достаточно будет просто кепок. В конечном счете решили остановиться на темно-голубых жилетках.
На одной стороне жилетки, по задумке разработчиков, будет нашита эмблема фирмы, на другой - прикреплен бейдж с фамилией, именем и отчеством водителя. Как рассказал "ЗР" президент холдинга "Экспресс" Игорь КРАВЦОВ, "мэрия уже определилась с количеством жилеток. А заказ по их пошиву администрация разместит на владивостокской фабрике "Заря". После того как одежда будет готова, перевозчики будут ее выкупать. Сколько это будет стоить, неизвестно. Зато мы уже знаем, что каждый информационный щит - табличка с полной информацией о компании и ее водителях, который будет висеть в каждом автобусе, нам обойдется в 700 руб.".
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