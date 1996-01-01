"Туристов" заменят на "городских"

На совещании рабочей группы по урегулированию работы автотранспорта в г. Владивостоке, в которую входят руководители фирм-перевозчиков и представители мэрии, перед автопредприятиями города поставлена задача об обновлении автобусного парка.

Городские власти выдвинули несколько требований. Во-первых, транспортникам придется обновлять 10% своего парка в год. Во-вторых, 80-местные туристические автобусы с узкими проходами между кресел следует постепенно заменять на автобусы городского типа (15% в год). В-третьих, около 40% микроавтобусов предложено властями заменить на более вместительные и комфортабельные 30-местные автобусы. Как говорят крупные перевозчики, требования эти выполнимые. А вот мелким будет достаточно тяжело.