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Расчетная соцсправедливость
В конце августа появилось постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг", а уже в сентябре вышло постановление губернатора Приморского края, регулирующее предоставление субсидий на оплату жилья. Об изменениях правил предоставления субсидий "ЗР" рассказала заместитель начальника управления социальной защиты населения г. Владивостока Елена ВЕРТИНСКАЯ.
- Чем устарело старое законодательство?
- Оно было социально несправедливо. Существовали две формулы расчета размера субсидий. Одна для граждан, у которых доход ниже прожиточного уровня, и вторая для тех, у кого доход выше прожиточного уровня. Прожиточный уровень устанавливается губернатором, и, отталкиваясь от этой суммы, мы делали свои расчеты. Получалось таким образом: если доход ниже прожиточного уровня даже на рубль, то человек платил всего-навсего 50 руб. за все, включая электроэнергию. Естественно, на социальную норму. Субсидия всегда считается на социальную норму. Для одинокого это 33 кв. м, для двоих 42 кв. м и для 3 и более - по 18 кв. м. Если же получалось, что доход на рубль больше прожиточного уровня, то человеку приходилось платить за услуги по ЖКХ 22% от своего дохода. Разница была существенная.
К тому же 50 руб. - это половина МРОТ, практически копейки. В настоящее время такой платы за услуги по ЖКХ не может быть в принципе. Соответственно и размеры субсидий были просто огромны. В результате семья могла получать субсидию в размере 2-2,5 тыс. руб., при этом из собственного кармана платила 100-150 руб.
Теперь вводится новая формула расчета субсидии. Введен поправочный коэффициент, который рассчитывается исходя из отношения вашего дохода к прожиточному минимуму. С помощью получившегося коэффициента рассчитывается величина субсидии. Выходит, что субсидии сейчас намного уменьшаются.
- Кто выигрывает от нового законодательства?
- Те, у кого доходы больше прожиточного уровня, платят как раньше. А те, у кого доходы ниже минимума, -проигрывают. Выигрывают, наверное, только инвалиды, которые имеют дополнительную площадь. В новом законе указывается: если человек по состоянию здоровья должен иметь дополнительную площадь (спинальники, колясочники, туберкулезники и т.д.), эта дополнительная площадь при расчете субсидии будет считаться в плюс. Эта категория небольшая, но увеличивается.
В общем говорится не о выигрыше-проигрыше, а о социальной справедливости. Новые правила более справедливы, потому что разница между теми, кто платил 50 и 250 руб. в зависимости от того, меньше доход прожиточного уровня хоть на рубль или больше, сгладилась. Каждый лишний рубль дохода будет на определенное количество рублей и копеек уменьшать размер субсидии.
Есть еще один положительный момент о котором нужно сказать. В одном из пунктов положения указывается, что, когда мы в 2005 г. перейдем на персонифицированные расчетные счета, субсидия будет предоставляться в денежном виде. Здесь важно то, что если коммунальная услуга будет предоставляться не на все 100%, а на 98%, как часто у нас бывает, то человек, получивший эту субсидию деньгами, сможет сэкономить эти 2% себе в карман.
Хорошо, что не будет разбивки субсидий по горячей, холодной воде, она будет единая. Правда, я не уверена, пойдет ли человек, получив деньги на руки, сразу оплачивать квартиру или нет? У нас большое количество людей, которые не спешат оплачивать коммунальные услуги. Интересно, насколько выиграют в этой связи ЖКХ? Правда, в положении есть и такой пункт: если человек, получающий субсидию, не оплачивает услуги по ЖКХ в течение 3 месяцев, он лишается права на получение субсидии.
- Кто имеет право на получение субсидий?
- На субсидии имеют право все, у кого оплата при квартирной норме превышает 22% от совокупного дохода семьи или одинокого человека. Каждый человек может посчитать свои доходы и вычесть 22%. И если коммунальная оплата при расчете на социальную норму превышает 22% от дохода, он приходит к нам за субсидией.
Нужно уяснить, мы говорим о социальной норме. Это 1-комнатная квартира на одного человека, так что ни о каких хоромах не может идти речь. Если вы живете в огромных апартаментах, то получите субсидию только на социальную норму.
У нас бывают такие случаи. Люди живут в очень больших квартирах, получают субсидию на 33 кв. м, а все остальное платят сами. Были у нас такие, которые платили и по 5 тыс. руб. в месяц - с отоплением, со всем остальным. А пенсия 2 тыс. руб. в месяц. Спрашиваем, как же так, откуда? На что они отвечают: "Старые сбережения". Но это, конечно, индивидуальные случаи, таких очень мало.
- Раньше специалисты отдела субсидий и льгот ходили домой к получателю субсидии и смотрели, как он живет действительно ли имеет право на субсидию. Будут ли проводиться такие проверки при новом законодательстве?
- Мы не проверяем всех граждан, обращающихся за субсидией, у нас небольшой процент проверяемых. В основном сведения о недобросовестных получателях субсидий поступают к нам в качестве сигналов от соседей, знакомых и родственников такого человека. Вплоть до того, что мы узнаем, что та квартира, на которую пенсионер получил субсидию, является его стоматологическим кабинетом.
Иногда бывает, что человек приносит документы, которые просто сразу не вызывают доверия. Это, например, справка работника престижной фирмы, в которой значится зарплата в 2-3 тыс. руб. Почему-то коммерсанты считают своим долгом выдавать своим работникам справки о мизерных зарплатах, которые на уровне пенсий.
Человек, претендующий на субсидию, должен отдавать себе отчет - действительно ли он относится к числу малообеспеченных граждан или нет. Если да - вопросов нет, а если нет, то вообще не надо приходить, чтобы не было позора.
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