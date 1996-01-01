Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бесплатное образование становится дороже
Опросы, проведенные социологами, убедительно доказали, что образование в России де-факто давно уже стало платным. Не заплатить ни копейки за учебу любимого чада удается лишь 2% родителей. Для остальных же оплата из собственного кармана разнообразных нужд школ и учителей давно стало нормой. Но даже деньги не спасают - 60% россиян уверены, что хорошего образования их детям и внукам не получить.
"Большие денежные поборы с родителей" и "взяточничество учителей" - таковы, по мнению опрошенных экспертами фонда "Общественное мнение" (ФОМ) людей, непременные признаки "плохой школы". "Хорошая" же школа - та, "где все бесплатно" и нет поборов с родителей. Однако школ таких, по мнению тех же респондентов, в России немного. По результатам опроса, проведенного ФОМ, в том, что число "хороших школ" по сравнению с советскими временами резко сократилось, уверено 42% россиян.
При этом тем, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, платить приходилось больше, чем средне- и плохо материально обеспеченным. Однако по последним увеличение расходов ударило особенно больно. На все большую "платность" формально бесплатного образования указали 86% респондентов с доходами менее 1500 руб. на человека в месяц. Среди тех, кто ежемесячно получает свыше 5000 руб., на это же пожаловались 66%. Меньше других жаловались на увеличение расходов благополучные жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, по данным экспертов ВЦИОМ, подавляющее большинство респондентов, независимо от степени их доходов, считали и считают, что учеба ребенка в школе сейчас требует больших средств, чем в те времена, когда они сами были школьниками.
Но в том, что эти деньги будут потрачены с толком, родители нынешних школьников сомневаются. Хотя и по разным причинам. Так, например, почти половина респондентов ВЦИОМ полагает, что дети в современной российской школе перегружены. Респонденты ФОМ в качестве главных проблем современной школы назвали "низкий профессиональный уровень учителей", "слабую материально-техническую базу" и "низкое качество образования". Ну а выводы экспертов "Левада-центра" и вовсе неутешительны - 60% россиян уверены, что хорошего образования ни им самим, ни их детям, ни их внукам в любом случае не получить. Даже за деньги.
По данным маркетингового исследования рынка коммерческого образования, проведенного экспертами "НП Консалтинг", 70% респондентов готовы сегодня тратить $ 2-3,5 тыс. в год на обучение одного ребенка.
Основными причинами тяготения к платному образованию опрошенные называют высокий уровень коррупции, невозможность подготовки к поступлению в определенный вуз и устаревшие учебные программы. Аналитики рынка образовательных услуг считают, что цены, указанные участниками исследования, вполне отвечают тем предложениям, которые существуют в крупных городах. На их взгляд, сегодня тот факт, что практически все образование постепенно становится платным, признали все, кроме самого государства. Оно же, в свою очередь, просто не в состоянии обеспечивать эту отрасль самостоятельно.
В Москве этот показатель еще выше - 73% опрошенных москвичей готовы перевести своих детей из государственных школ в частные, если стоимость обучения в них составляет $ 2-3,5 тыс. в год и за эту сумму детям будут созданы все условия для получения качественного образования: квалифицированные преподаватели, большое число качественных дополнительных услуг, удачно расположение школы и небольшая заполняемость классов.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста