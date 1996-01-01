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Бесплатное образование становится дороже

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Опросы, проведенные социологами, убедительно доказали, что образование в России де-факто давно уже стало платным. Не заплатить ни копейки за учебу любимого чада удается лишь 2% родителей. Для остальных же оплата из собственного кармана разнообразных нужд школ и учителей давно стало нормой. Но даже деньги не спасают - 60% россиян уверены, что хорошего образования их детям и внукам не получить.

"Большие денежные поборы с родителей" и "взяточничество учителей" - таковы, по мнению опрошенных экспертами фонда "Общественное мнение" (ФОМ) людей, непременные признаки "плохой школы". "Хорошая" же школа - та, "где все бесплатно" и нет поборов с родителей. Однако школ таких, по мнению тех же респондентов, в России немного. По результатам опроса, проведенного ФОМ, в том, что число "хороших школ" по сравнению с советскими временами резко сократилось, уверено 42% россиян.

При этом тем, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, платить приходилось больше, чем средне- и плохо материально обеспеченным. Однако по последним увеличение расходов ударило особенно больно. На все большую "платность" формально бесплатного образования указали 86% респондентов с доходами менее 1500 руб. на человека в месяц. Среди тех, кто ежемесячно получает свыше 5000 руб., на это же пожаловались 66%. Меньше других жаловались на увеличение расходов благополучные жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, по данным экспертов ВЦИОМ, подавляющее большинство респондентов, независимо от степени их доходов, считали и считают, что учеба ребенка в школе сейчас требует больших средств, чем в те времена, когда они сами были школьниками.

Но в том, что эти деньги будут потрачены с толком, родители нынешних школьников сомневаются. Хотя и по разным причинам. Так, например, почти половина респондентов ВЦИОМ полагает, что дети в современной российской школе перегружены. Респонденты ФОМ в качестве главных проблем современной школы назвали "низкий профессиональный уровень учителей", "слабую материально-техническую базу" и "низкое качество образования". Ну а выводы экспертов "Левада-центра" и вовсе неутешительны - 60% россиян уверены, что хорошего образования ни им самим, ни их детям, ни их внукам в любом случае не получить. Даже за деньги.

По данным маркетингового исследования рынка коммерческого образования, проведенного экспертами "НП Консалтинг", 70% респондентов готовы сегодня тратить $ 2-3,5 тыс. в год на обучение одного ребенка.

Основными причинами тяготения к платному образованию опрошенные называют высокий уровень коррупции, невозможность подготовки к поступлению в определенный вуз и устаревшие учебные программы. Аналитики рынка образовательных услуг считают, что цены, указанные участниками исследования, вполне отвечают тем предложениям, которые существуют в крупных городах. На их взгляд, сегодня тот факт, что практически все образование постепенно становится платным, признали все, кроме самого государства. Оно же, в свою очередь, просто не в состоянии обеспечивать эту отрасль самостоятельно.

В Москве этот показатель еще выше - 73% опрошенных москвичей готовы перевести своих детей из государственных школ в частные, если стоимость обучения в них составляет $ 2-3,5 тыс. в год и за эту сумму детям будут созданы все условия для получения качественного образования: квалифицированные преподаватели, большое число качественных дополнительных услуг, удачно расположение школы и небольшая заполняемость классов.

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