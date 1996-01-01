Мрамор поверх руин

На месте нынешнего "белого дома" в Хабаровске стояло историческое здание Реального училища. Собственно, оно по сей день стоит на своем месте, просто сверху на него "надето" беломраморное здание краевого правительства. Прочные, как все построенное на рубеже XIX и XX столетий, стены из красного кирпича строители не стали разрушать, а возвели, отступив на пару метров, новое здание со старой начинкой.

Этот фокус потом был многократно повторен новыми хозяевами исторических особняков Хабаровска. Апофеозом такого, с позволения сказать, зодчества - стало здание Далькомбанка: хлипкий и неприглядный фасад бывшего Дома моделей просто обшили зеркалами. Эффектно и рационально!

Когда-то Хабаровск называли городом "пяти тысяч портфелей", и с присвоением ему статуса столицы ДВФО количество портфелей увеличилось в разы. Соответственно - на порядок возросла тяга к помпезности и монументальности. В полированный мрамор убрали не только многие ветхие строения исторической части города, но и всю центральную площадь, которая в прошлой жизни была погостом. Впрочем, желание выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле, - не самый страшный грех. Плохо, когда тот же принцип возобладает в общественной жизни, в экономике и культуре.

Две минувшие недели жители Хабаровска обсуждали одну общую тему - скоропалительную передачу островов Китаю. Серьезные политологи и простые "кухонные посидельцы" сходятся в одном: поздно кулаками-то махать, дело сделано. Однако эти дни стали по-настоящему переломными еще и потому, что старой элиты - и для краевой власти, и для гражданского сообщества - была названа реальная историческая цена.

Когда-то одна юная хабаровчанка опубликовала в МД пророческие строки: "А город примеряет вид руин, и рдеет от стыда особняками". С тех пор прошло пятнадцать лет - и целая эпоха. Руины прикрылись мрамором, а особняки нынче, никого не стыдясь, гордо украшают город вывесками разных "комбанков" и "мегафонов". Да и та юная хабаровчанка, ставшая известным поэтом и популярной телеведущей, сегодня служит арт-директором элитного ночного клуба. В Хабаровске выросло новое поколение, которое, мы надеемся, будет лучше и сильнее нас. Потому что для прямого и честного диалога с Историей им понадобится мужество, которого нам так не хватает сегодня.