Приморский минимум вырос на 32 руб.

26 октября администрация Приморского края постановлением № 322 определила величину прожиточного минимума для приморцев за третий квартал 2004 года.

В среднем на душу населения прожиточный минимум составляет 3149 руб., для трудоспособного населения 3387 руб., для пенсионеров 2414 руб., а для детей 3046 руб. В сравнении со вторым кварталом 2004 года прожиточный минимум вырос на 32 руб.

В сумму прожиточного минимума включены стоимость потребительской корзины в Приморском крае, определенная для каждой из основных социально-демографических групп, и расходы на обязательные платежи и сборы (налог с личного охода и пенсионные отчисления).

В бюджет среднедушевого прожиточного минимума входят следующие расходные суммы: 1234 руб. на продукты питания, 595 руб. на непродовольственные товары, 1114 руб. на оплату различных услуг и 206 руб. - это расходы на обязательные платежи и сборы.

Напомним, что средняя месячная зарплата в Приморье по состоянию на август 2004 года составила 7238 руб., а средний размер пенсии пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю - 2053 руб.

Ведущий специалист отдела социально-трудовых отношений и демографии комитета по труду и демографической политике администрации Приморского края Анна ВАСИЛЬЕВА подчеркнула, что "прожиточный минимум -это социальный индикатор, от которого зависят все социальные программы, направленные на поддержку населения. Это усредненная модель здорового дешевого питания, но отнюдь не норма".