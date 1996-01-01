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Компенсация ниже пояса
27 октября Законодательное собрание Приморского края приняло в первом чтении законопроект "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края".
Речь идет о той самой монетизации льгот, которая наступит с 1 января 2005 года. Законы, провозгласившие монетизацию, были приняты на федеральном уровне, теперь необходимо создать законодательную базу в субъектах федерации, тем более что на них ляжет часть полномочий по финансированию льгот отдельным категориям граждан.
Напомним, что федеральный закон № 122, именуемый законом "о монетизации льгот", разделяет всех льготников на две группы. Под ответственность субъектов федерации отданы три категории: ветераны труда, труженики тыла и репрессированные. Согласно новому закону, льготы этих категорий будут регулироваться и финансироваться на уровне субъектов федерации.
Согласно этому закону, краевые власти могут сами решать, монетизировать ли льготы местным льготникам, и, если монетизировать, то каким должен быть размер денежной компенсации.
Однако Правительство РФ рекомендовало всем субъектам федерации заложить в бюджет на 2005 год такие суммы, которые при необходимости могли бы превратиться в достойные ежемесячные денежные компенсации льгот.
Администрация Приморского края решила поступить с местными льготниками так же, как федеральные власти поступили с "федералами". В натуральном виде сохранится только социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг. Все остальные льготы, которыми пользовались вверенные краю ветераны труда, труженики тыла и репрессированные, будут компенсированы денежными выплатами. Те категории льготников, которые ранее получали льготы по проезду, оплате услуг связи и лекарственному обеспечению, получат вместо этого деньги. В Приморье проживают 480 тыс. местных льготников, а на финансирование их льгот первоначально выделено 1,5 млрд руб.
Суммы компенсации, рекомендованные краевой администрацией в законопроекте, просто сногсшибательные. Ветеранам труда взамен льгот по проезду и оплате услуг связи причитается по 60 руб. в месяц, труженикам тыла взамен льгот по проезду и лекарственному обеспечению предлагают дать 90 руб., а реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, взамен льгот по лекарственному обеспечению и проезду обещают по 50 рубликов в месяц.
По сообщению пресс-службы ЗС ПК, краевые депутаты сходятся во мнении, что на уровне Приморского края выплаты необходимо увеличить. К примеру, с 1 ноября повышается абонентская плата за проводной телефон до 170 руб. В настоящее время ветераны труда пользуются льготой в виде 50% скидки. Если утвердить выплаты с 1 января 2005 года в размере 60 руб., получится, что ветераны труда должны будут платить за половину абонентской платы 85 руб. в месяц, что на 25 руб. больше суммы планируемой ежемесячной выплаты. А для оплаты проезда у ветеранов труда льготных денег уже просто не останется.
Вот такой законопроект был принят депутатами ЗП ПК в первом чтении. Самое интересное, что и не принять они его не могли. Если не принять этот законопроект до 1 января 2005 года, со следующего года выплаты льготникам не будут осуществляться вовсе. Поэтому депутаты решили все-таки принять законопроект в первом чтении, а уже между первым и вторым чтениями внести соответствующие поправки. Перво-наперво увеличить суммы компенсаций.
Однако есть и другая проблема. По закону первом чтении общая сумма финансирования определяется "в общем", а уж в последующих чтениях обсуждается финансирование каждой статьи отдельно. В первом уже утвердили.
Заметим, что в тех регионах, где законодательные органы уже обсуждают тексты законов, на местном уровне регулирующих предоставление льгот и размеры выплат льготникам, суммы для компенсаций льгот предлагаются более высокие, нежели в Приморье. Называются суммы и в 200, и в 300 руб. Однако даже и такой щедрый подход явно не улучшит положение местных льготников.
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