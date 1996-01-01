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Пенсионный "энерджайзер"
Участники полемики постепенно приходят к мнению, что увеличение пенсионного возраста - мера непопулярная, но необходимая.
Дело в том, что доля пенсионеров по отношению к доле работоспособного населения неуклонно растет. Сейчас, по данным госкомстата, на 100 работоспособных россиян приходится около 70 пенсионеров.
На самом деле надобность в повышении пенсионного возраста возникла еще в середине 90-х годов: уже тогда доля работающих по отношению к пенсионерам стала сокращаться. Но этот шаг был и остается непопулярным, что сдерживало правительство долгие годы. Сейчас уже отступать некуда.
Ясно одно - повышать надо. В результате появилось такое понятие, как "мягкое повышение пенсионного возраста", о котором говорилось еще полгода назад. Суть в следующем: в ближайшие годы более поздний выход на пенсию будет добровольным. Речь идет о 10-15 годах "переходного" периода, по окончании которого людям придется работать дольше в обязательном порядке. Ориентировочно мужчины будут работать не до 60, как сейчас, а до 63, а женщинам придется тянуть лямку до 60 лет, то есть на 5 лет дольше. На протяжении переходного периода добровольцы будут всячески поощряться, допустим, доплатами к будущей пенсии. Но это все проекты.
Пока они разрабатываются, возникают вопросы и сомнения. Допустим, необходимо принять во внимание, что сегодня русский мужчина не доживает до законных 60 и "отказывается" жить дольше 59 лет, а то и 58. Интересно, как он при таком дожитии воспользуется "достойной пенсией", сформировавшейся по новой накопительной пенсионной системе?
С другой стороны, сегодня большинство россиян, достигнув пенсионного возраста, и без того продолжают работать, пока есть силы и возможности, чтобы буквально не пойти по миру. Средний размер пенсии в Приморском крае 2053 руб., а прожиточный минимум для приморского пенсионера составляет 2414 руб. (см. стр. 4). Поэтому для таких пенсионеров официальное повышение пенсионного возраста будет скорее бумажной формальностью. Если эта формальность даст впоследствии повышенную пенсию, вообще хорошо.
"Я проработала в поликлинике 39 лет. Уже 8 лет как на пенсии, а пенсия моя 1550 руб. Конечно, продолжаю работать и уйду только тогда, когда меня попросят. Если бы я знала, что проработав дополнительно 5 лет без пенсии, буду получать пенсию хотя бы в 3 тыс. руб., я бы согласилась. Но было бы трудновато, ведь зарплата тоже небольшая", - рассказала корреспонденту "ЗР" пенсионерка Любовь Михайловна.
Вот вам и другая проблема. Работать дольше пенсионеры, возможно, захотят, но смогут ли они устроиться на работу? Согласитесь, в 55-60 лет найти более-менее хорошую работу практически невозможно. Бизнес и деньги любят только тех, кому от 25 до 30 лет. У тех, кто старше, уже проблемы, некоторые из которых созданы на законодательном уровне (например, работающий пенсионер имеет право на два полноценных отпуска в году!). Конечно, можно до упора продолжать работать на "родном" рабочем месте. Но на любом производстве требуются энергичные кадры со свежими идеями и динамичным мышлением. В реальности же к 60 годам человеку самому часто требуется уход, а тем более спокойствие и внимание.
Неудивительно, что при таких делах никто в правительстве не хочет брать на себя ответственность за продвижение идеи о повышении пенсионного возраста.
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