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Старый "ЗиЛ" всех объединил

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ближайшее время будет разработан эффективный механизм регулирования тарифов на пассажирские перевозки, которые должны стать комфортными и безопасными. Об этом шла речь на научно-практической конференции "Автомобильный транспорт Приморского края-2004", состоявшейся на минувшей неделе и объединившей крупные транспортные компании региона.

Отсутствие понятного, основанного на принципе экономической необходимости порядка тарифного регулирования - не единственная проблема, с которой столкнулись и перевозчики, и власти. "Перенасыщение маршрутной сети подвижным составом, низкий уровень безопасности и качества услуг, изношенность подвижного состава, недостаток квалифицированных кадров и регулярные срывы графиков движения", - так охарактеризовал работу общественного транспорта президент Союза автотранспортников России Владимир ХМЕЛЬ.

Сегодня не существует единых правил организации пассажирских перевозок на территории края, а проведению масштабных реформ в условиях рынка, по словам вице-губернатора Приморья Виктора ГОРЧАКОВА, мешает кабала в виде льготников. Поэтому сейчас руководители транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, намерены добиться полной замены натуральных льгот на их адресную компенсацию.

Немало проблем и в сфере международных перевозок. Во-первых, китайцы сегодня делают все, чтобы российские предприниматели получали минимум прибыли от взаимного сотрудничества. Еще одна головная боль - существующие автомобильные пункты пропуска не соответствуют объему перевозок. Очевидно, что реформы здесь крайне необходимы. "С момента рыночных преобразований автомобильный транспорт был выброшен в пучину рыночных отношений и долгие годы развивался стихийно, - подчеркнул руководитель департамента транспорта администрации края Лев ПАНЧЕНКО. - Мы сделали первый шаг к тому, чтобы навести порядок". Как заметил Лев Панченко, не столько важен результат, сколько сам факт, что транспортники наконец собрались вместе.

Заключительным аккордом конференции и начала дружбы всех транспортников стало открытие памятника "Шоферам-строителям Приморья". Памятник, представляющий собой свежевыкрашенный грузовик "ЗиЛ" на постаменте, увидеть сможет не каждый: он расположился на территории одной из транспортных компаний города - "Владстройтранс". Как рассказал директор "Владстройтранса" Сергей ТЕРЕШКОВ, этот "ЗиЛ" - единственный, оставшийся у предприятия. А его как раз списали. Не пропадать же добру? Тем более у машины есть историческая ценность - на таких грузовиках работали люди, строя Большой Владивосток.

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