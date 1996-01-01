Маршрут в никуда

Показательная для владивостокского транспортного кризиса ситуация сложилась на маршруте 16ц "ул. Нейбута - Центр" (впрочем, горожане сходу смогут назвать еще не один десяток таких примеров). Наиболее решительная часть пассажиров, измученная ежедневным 1-1,5-часовым ожиданием в очереди, решила вопрос радикально. Люди начали ездить вкруговую, отказываясь выходить на конечных остановках. Это, конечно, возмутило тех, кто стоял в очереди на конечной, но "окружники" были непреклонны в своем желании быстрее добраться до нужного места и автобус покидать не собирались. Очередникам ничего не оставалось, как входить в практически полный автобус и ехать стоя в тесноте. Спустя, месяц после отчаянной борьбы за место под крышей автобуса пассажиры обратились в редакцию "ЗР" за помощью.

Компания-перевозчик, работающая на маршруте 16ц, Владивостокский городской маршрутный клуб (ВГМК) "Экспресс", решила эту проблему на удивление быстро. Уже на следующее утро после нашего разговора с руководством фирмы очереди заметно укоротились, а интервал движения автобусов сократился. Хотя окончательно проблема, конечно же, не решена. Недовольны таким хеппи-эндом и в "Экспрессе".

"Решение проблемы заключалось в том, - говорит технический директор ВГМК "Экспресс" Владимир ЯРОШЕНКО, - что мы за свой счет на конечных остановках этого маршрута поставили своих диспетчеров, которые следили за тем, хватает ли на маршруте автобусов. Если нет, то они сообщали нам, и мы с другого маршрута снимали два больших автобуса. На мой взгляд, такое решение проблемы - это просто затыкание пробоин собственными телами в тонущем корабле пассажирских перевозок. Надо решить глобальную проблему - по-людски организовать работу общественного транспорта в городе Владивостоке. Поскольку ситуацию, которую мы имеем сегодня, кроме как бардаком никак назвать нельзя".

История упадка

Конец перестройки в сфере пассажирских перевозок был ознаменован тем, что часть автобусного парка стала стремительно приходить в упадок. Частные перевозчики начинали с нуля. Сами закупали транспорт в Японии, сами разрабатывали маршруты. Бизнес оказался необыкновенно прибыльным. А раз в обороте закрутились большие деньги, рынок вскоре заполонили бритоголовые сомнительные личности. Количество организаций, желающих перевезти пассажиров, увеличивалось с арифметической прогрессией, но о культуре ведения бизнеса можно даже не заикаться.

Специальными знаниями о транспортной отрасли никто из перевозчиков особо себя не обременял. Как рассказал технический директор ВГМК Владимир Ярошенко, ответственность за работу транспорта в городе взяла на себя исполнительная власть. Именно она начала выдавать лицензии на виды транспорта, не соответствующие действующим нормам. Но, как объясняли чиновники тогда, это была вынужденная и временная мера. Потому что весь подпадающий под законы транспорт исчерпал свой ресурс, а нового такого же в условиях того времени взять было неоткуда. Так постепенно утвердилась схема ведения бизнеса пассажирских перевозок, которая к сегодняшнему дню свелась к тому, что предприниматель покупает автобус, приходит в фирму, которая выдает лицензионные карточки, а получив ее, выходит на линию и ездит порой как бог на душу положит. Это "временное" затянулось на 8 лет.

С того момента, как новый владивостокский мэр начал "зачистку" на городском пассажирском транспорте, в часы пик на остановках по так называемым "нерентабельным" направлениям из-за нехватки автобусов выстраиваются гигантские очереди. В то же время краевые власти полагают, что количество автобусов следует сократить как минимум еще на 100.

"Зачистка", как известно, заключалась в запрете выводить на линии технически неисправный транспорт, требовании нанести на каждый автобус название компании-перевозчика и т. д. Однако, как полагает заместитель начальника департамента транспорта администрации Приморского края Игорь НЕКРАШЕВИЧ, у нынешней администрации города нет сейчас глобального решения оптимизации общественного транспорта Владивостока, поскольку нет специалистов из транспортной отрасли.

Управление транспорта администрации г. Владивостока на этот счет придерживается другого мнения. Исполняющий обязанности этого подразделения, Владимир КУЛИКОВ утверждает: "Если говорить о работе городского транспорта в целом, то у сотрудников нашего управления и администрации Владивостока существует свое видение данной проблемы. Но для реализации каких-либо проектов и планов необходимо время. В отношении того, что уже удалось реализовать, мы считаем немаловажным достижением не только наведение порядка в техническом состоянии и внешнем виде автобусов. Нам, например, удалось наладить контакты с Хабаровским институтом энергетики и транспорта, которому, возможно, будет поручено обследование пассажиропотока в нашем городе, не проводившегося с 1986 года. Это один из главных пунктов в наведении порядка на рынке пассажирских перевозок - без него невозможно оптимизировать маршрутную сеть города. Конечно, это довольно сложный процесс. Как нам сообщили представители института, только одни расчеты, которые будут проходить в рамках обследования, займут порядка двух месяцев".

Сам Владимир Куликов, в прошлом тоже перевозчик, человек простой, так что беды и горести обычных водителей ему не чужды. Он так и говорит: "Водителя постоянно переходят из одной фирмы в другую, потому что их не хватает".

Как должно быть

"Но главное вовсе не в нехватке водителей и даже не в покраске автобусов, - говорит заместитель начальника департамента транспорта администрации Приморского края Игорь Некрашевич, - а в том, что существуют нормативные документы, которые конкретно регламентируют организацию пассажирских перевозок. Не говоря уже о том, что организовать работу общественного транспорта во Владивостоке - святая обязанность городской администрации. Такую ответственность на чиновников "серого дома" налагают Федеральный закон "О местном самоуправлении" и Устав Приморского края.

Так вот, согласно действующим нормам, прежде всего необходимо разработать маршрутную сеть. Затем на основе обследованного пассажиропотока определить количество подвижного состава по видам. То есть на маршрутах с большим пассажиропотоком должны работать автобусы особо большой вместимости - от 80 до 160 человек, из которых 15-20 мест сидячих. На маршрутах с малым пассажиропотоком, к спальным районам, подвоз осуществляется микроавтобусами вместимостью до 8 человек".

Как сообщила заместитель директора МУ "Управление городским пассажирским транспортом" г. Владивостока Ирина ВОЛОДАРЦЕВА, на сегодняшний день во Владивостоке зарегистрировано 27 частных перевозчиков, которые ежедневно на 112 маршрутов выставляют на линии около 570 автобусов. Количество казенного транспорта скромнее: 25 - муниципальных автобусов и 45 - арендованных ВПОПАТ-1.

"Получается, - продолжает Игорь Некрашевич, - в организации общественного транспорта две основные проблемы: у нас слишком много маршрутов и слишком много автобусов. Точнее, второе - следствие первого. Как решаются эти проблемы? Во-первых, в разработке маршрутной сети следует исключить параллельные маршруты, тогда их количество сократится до 50-60. Во-вторых, если на линиях будут работать автобусы, способные вместить до 160 человек, можно смело сократить количество подвижного состава с сегодняшних 650 до 400 больших автобусов и 100 маршрутных такси. Посчитайте сами: сейчас в одном большом автобусе Huyndai 38 сидячих мест и 20-30 стоячих - гораздо меньше, чем положено. Из-за этого количество автобусов увеличивается и страдает, во-первых, экологическая безопасность города, а во-вторых - безопасность дорожного движения. Не говоря уже о нехватке квалифицированных кадров, отсутствии рентабельности перевозок, ремонтной базы. В конечном счете мы имеем сегодня неорганизованные перевозки и свалки мусора в виде старых, пришедших в негодность автобусов.

Отдельно хочу сказать о рентабельности перевозок. Согласно расчетам себестоимость одной перевозки на сегодняшний день составляет, в среднем, 13 руб. Как перевозчики восполняют недостающие 8 руб.? Просто в документах, которые они подают в налоговые органы, указывается, что один большой автобус перевозит в день от 4 до 13 пассажиров". Как утверждают перевозчики, только так можно выжить в условиях, перед которыми их поставила прежняя администрация. Ведь по закону, если она установила стоимость поездки в размере 5 руб., а реальная себестоимость гораздо выше, недостающие деньги она должна выплатить из бюджета.

С чего начать

Возникает вопрос: с чего начать наведение порядка в сфере городского транспорта?

По мнению краевого транспортного ведомства, когда администрация города разработает маршрутную сеть и определит количество подвижного состава по видам, она должна представить перевозчикам правила игры. То есть объявить конкурс на право заниматься перевозками в городе. Такое право получат лишь те, кто сможет обеспечить безопасность перевозок. Сюда относятся соблюдение ПДД, учеба водителей, техобслуживание, ремонт транспорта, инновация парка, медицинское обслуживание персонала. С теми, кто выполнит условия конкурса, администрация оформит договор на муниципальный заказ.

Со времен существования частных пассажирских перевозок в городе этого не было сделано ни разу. 12% бюджета, как требует закон, нужно тратить на общественный транспорт. Если выполнить все эти условия, то порядок в пассажирских перевозках будет налажен.

Что же касается перевозчиков, то им в условиях теперешнего беспорядка придется сложнее всего. Но, как нам сказал Владимир Ярошенко: "А куда мы денемся? Мы просто вынуждены будем подчиниться, если захотим работать дальше. С другой стороны, все равно это к лучшему".