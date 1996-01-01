Придворный закон

Приморские депутаты приняли в первом чтении проект закона "О краевой целевой программе "Благоустройство дворовых территорий краевого центра в 2005 году".

Разработчики программы насчитали во Владивостоке 644 дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве. На эти цели планируется выделить по 200 млн руб. из краевого и муниципального бюджетов. В течение следующего года будут отремонтированы подпорные стенки и ливневые канализации, заасфальтированы дворовые территории, установлено наружное освещение и обустроены детские площадки. Как отметила депутат Законодательного собрания Приморского края Надежда МЫЛОВА, проблема благоустройства актуальна не только для Владивостока. Практически все муниципальные образования края испытывают недостаток финансовых средств для решения своих коммунальных проблем. Именно поэтому депутаты Законодательного собрания предложили рассматривать данную инициативу как первый шаг к разработке целевой программы по благоустройству для всех муниципальных образований края. По мнению законодателей, это позволит улучшить внешний облик не только краевого центра, но и других населенных пунктов края. Работу над программой продолжит рабочая группа, в ее состав Законодательное собрание делегировало депутатов Александра МАМОШИНА, Александра ПЕРЕДНЮ и Надежду Мылову.