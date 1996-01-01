Ресторанную культуру - в массы!

Дальневосточный филиал всероссийской гильдии шеф-поваров будет создан в ближайшее время во Владивостоке. По крайней мере, договоренность об этом была достигнута во время седьмой международной выставки "Пир. Индустрия гостеприимства", проходившей недавно в Москве.

Более того, по словам коммерческого директора ресторанного агентства "Анонс" Романа ИВАНИЩЕВА, в приморской столице предполагается открытие филиала известного на всю страну кондитерского дома СЕЛЕЗНЕВА. А на базе открывающейся во Владивостоке школы кулинарного мастерства будут продолжены мастер-классы для наших поваров с участием лучших представителей ресторанного бизнеса России. Серию вип-мастер-классов, к примеру, планируется провести со специалистами знаменитой корпоративной школы Андрея ДЕЛОСА.

Правда, не всегда есть возможность их высокий уровень применить во Владивостоке, поэтому в школе будут преподавать еще и базовые курсы поварского искусства. Здесь преподавателями выступят местные корифеи кулинарного жанра. Например, шеф-повар ресторана "Джосер" Сергей КЛИМЕНКО, Евгений КОВАЛЕВ из "Пиццы-М", Александр ИВАНОВ (ресторан "Дель Мар").

Столь бурного движения в ресторанной сфере, по мнению именитых московских рестораторов, не наблюдается больше ни в одном городе страны.