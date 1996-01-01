Чистенькая пошла?

Во Владивостоке ужесточен контроль за качеством воды.

Как сообщили в пресс-центре администрации города, "Примводоканал" организовал усиленный производственно-лабораторный контроль над качеством воды. Отборы проб воды и дополнительные исследования будут проводиться чаще, чем раньше. Однако жителям Владивостока по-прежнему рекомендуется отстаивать и кипятить водопроводную воду.