Жителей Уссурийска штрафуют за грязь и костры

С начала года более тысячи уссурийцев поплатились за свое наплевательское отношение к родному городу. Теперь они знают, что мусорить, жечь костры и неправильно парковаться в родном городе стало небезопасно. За все это грозят приличные штрафы.

Напомним, что с октября текущего года вступил в действие Закон Приморского края № 142 "Об административных правонарушениях в Приморском крае", который ужесточил требования к гражданам. Одними из первых в крае новым законом воспользовались контролеры Межведомственной комиссии по благоустройству муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район.

Как сообщила пресс-служба МО, за неполных полтора месяца комиссия рассмотрела около 60 протоколов. В результате оштрафовали 33 человека на сумму около 14 тыс. руб. По-прежнему большинство нарушений в сфере благоустройства связано со сбросом, складированием или сжиганием мусора, а также парковкой машин в неустановленных местах.

До октября, по действующему ранее закону, комиссией по благоустройству с начала года было рассмотрено свыше 2,5 тыс. протоколов. В результате рассмотрения 1126 дел были наложены штрафы на сумму около 360 тыс. руб., около 1400 граждан получили предупреждения.

Как показывает практика, наибольшее количество уссурийцев, около 500 человек, были привлечены к ответственности за сброс или сжигание мусора в неустановленных местах, за нарушение сроков вывоза мусора - 200 человек. И столько же заплатили штрафы за незаконную парковку и мойку авто в неположенном месте.

Около 100 человек на сумму свыше 16 тыс. руб. были оштрафованы за неправильное складирование и хранение строительных материалов, грунта, оборудования, тары и самовольную установку объектов.