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Привет, читатели "ЗР"!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Завтра, 19 ноября, Всемирный день приветствий. Есть, оказывается, в цивилизованном мире такой праздник. А накануне корреспондент "ЗР" вышел на улицы Владивостока с вопросом к горожанам: "Как вы приветствуете друзей, близких, знакомых и незнакомых?" Картина получилась любопытная.

Как выяснилось, самым ходовым ответом на простое "Привет!" стал вопрос "Выпить нет?". Причем так отвечают и трезвенники, и употребляющие спиртное. У людей в погонах до сих пор живо официальное: "Здравствуйте, товарищи офицеры!". Хотя мы давно уже живем среди господ. Люди сильные духом и быстрых решений, как правило, приветствуют "категорически". Точно так же здороваются со своими подчиненными многие боссы.

С распадом СССР из лексикона приморцев ушли в прошлое "Здоровеньки булы!" и "Аcсалам алейкум!". Зато появились китайское "Ни хао" и японское "Конитива". Очевидно, здесь сказалось усиление международных связей.

Случается, наши земляки приветствуют друг друга и по-английски: "Хау ду ю ду?". На что зачастую получают чисто русский ответ: "Куда хочу, туда иду". В ходу и русские варианты этого английского приветствия: "Как дела?" или "Как ваше ничего?". На что оптимисты отвечают: "Все пучком", "Зашибись" или "Регулярно и с удовольствием".

Весьма популярен в народе "Привет в обед!". Его употребляют независимо от времени суток. Самое оригинальное обращение, которое я услышал, это: "Привет, желудки!". Его вспомнил работник ДВ пароходства. Так, когда он учился в мореходке, к курсантам обращался кок в столовой.

К сожалению, редки приветствия и со словом "добрый": "Доброе утро", "Добрый вечер", "Доброго здоровья" и т.д. Видимо, реалии жизни сделали нас черствее. А жаль! Всего доброго!

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