За 380 вольт ответишь!

Пребывание в состоянии перманентной нестабильности стало нормой жизни для дальневосточников: в политике, экономике, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ. То и дело в домах можно наблюдать угрожающе оскалившиеся оголенные провода, а вот сотрудников служб, в чьи обязанности входит своевременный ремонт и профилактическое обслуживание электропроводки, напротив, на данных объектах не сыщешь и днем с огнем. Они возникают из небытия в основном, когда уже случилось непоправимое.

Переезд отменяется

Летом прошлого года семейство Коник находилось в приподнятом настроении: со дня на день должен был состояться их переезд в новую квартиру. К этому мероприятию семья готовилась более года.

В новое жилище из своей старой квартиры, расположенной в ДОС 17 по улице Интернациональной Хабаровска-43, решено было не брать никакой рухляди. Коник взяли в банке солидный кредит и занялись приобретением новой мебели, бытовой техники и прочего скарба, который должен был обустроить и украсить их быт на новом месте жительства. Все это добро свозилось на старую квартиру - в ДОС 17 - постоянное место жительства семьи Коник.

Многочисленные друзья и знакомые, посещавшие гостеприимное семейство в ту пору, наперебой нахваливали то новый шкаф, то кухонный гарнитур, то мягкую мебель, то со вкусом подобранные новые шторы ...

Но насладиться дорогостоящими покупками Коник так толком и не успели. В один из будних дней прошлого года, когда все были на работе, в их квартире произошел пожар, в одночасье уничтоживший абсолютно все имущество хозяев, включая документы на квартиру и паспорта.

Крупные и мелкие бытовые электроприборы, шторы, мебель, ковры, люстры, постельное и нательное белье, носильные вещи и обувь, часы, посуда и многие другие материальные ценности, нажитые годами честного труда, - все было испепелено пламенем пожара. Даже золотые украшения хозяйки дома расплавились и превратились в один бесформенный слиток.

Несчастным, оставшимся, что называется, в чем мать родила, стоило большого труда оценить свой материальный ущерб. По объективным и, нужно отметить, весьма скромным подсчетам, он составил около 538 тысяч рублей.

Реальность и обоснованность данной суммы подтверждена множеством свидетелей, которые, нанося частые визиты в дом семейства Коник, не раз интересовались стоимостью той или иной вещи. Что касается более мелких по сравнению с мебелью предметов, то цены на них были восстановлены путем многодневного хождения погорельцев по хабаровским магазинам.

Зашкалило

Причиной пожара, по заключению специалистов и свидетельству соседей-очевидцев, стал мощный перепад напряжения электросети дома (изношенной до основания и уже лет десять требующей капитальной замены).

Первыми грозную неполадку обнаружили соседи семьи Коник. В тот роковой день сосед вместе с супругой находился дома. Внимание женщины привлекло странное, натужное и довольно громкое гудение электроприборов. Будучи сведущим во всех домашних делах, тех, что "по мужской части", супруг вооружился имевшимся у него прибором для измерения напряжения в сети. Полученный результат заставил его покрыться холодным потом: стрелка вольтметра пульсировала между отметками 375 и 380 вольт (вместо положенных 220)!!!

Отключив все домашние электроприборы, мужчина позвонил в домоуправление - 1 Анастасьевской КЭЧ и вызвал электрика.

Когда кудесник электричества прибыл по вызову и замерил индикатором присутствие фаз, то обнаружил, что присутствуют все... четыре! Это свидетельствовало о том, что нулевой провод выгорел и поступающее к потребителям мощнейшее напряжение в 380 вольт с минуты на минуту может привести к пожару во всем здании. Нужно было немедленно обесточить весь дом! Он ринулся в электрощитовую, но отключить подачу электричества сразу не смог... Не было... рубильника!!!

Через минуту на подмогу электрику прибежал еще один сосед, гостивший в тот момент в доме напротив у своей матери (мужчина увидел клубы дыма, уже во всю валившие из окон квартиры Коник). Отсутствие рубильника и безобразное состояние проводов, фактически начисто лишенных изоляции, поразило его не меньше, чем электрика. Но вместе мужчинам удалось-таки обесточить дом и вызвать пожарный расчет.

По свидетельству электрика, имеющего многолетний опыт работы, нулевой провод, ставший причиной трагедии, выгорел... от старости и несвоевременного обслуживания, которое должно было быть обеспечено домоуправлением - 1 Анастасьевской КЭЧ. По заявлению того же электрика, вина и ответственность за пожар целиком и полностью лежит на ДУ - 1, так как, если бы неполадки произошли на подстанции самой Анастасьевской КЭЧ, выгорела бы не одна квартира, а половина военного городка!

Слова мастера пассатижей и изоленты целиком и полностью подтверждаются заключением специально проведенной экспертизы. Глава семьи Коник, с большим трудом восстановив уничтоженные огнем документы, обратился в Хабаровский районный суд и предъявил иск к ДУ-1 на возмещение материального ущерба.

Плата по счету

В суде ответчик (домоуправление - 1 Анастасьевской КЭЧ) вины своей упорно не признавал, более того, стремился переложить ее на чужие плечи. Руководство домоуправления обвиняло в случившемся несчастье не только саму Анастасьевскую КЭЧ и ОАО "Хабаровскэнерго" (с коим у КЭЧ заключен договор электроснабжения), но даже на самого истца: зачем-де семейство Коник оставило включенными в сеть такое большое количество электроприборов (холодильник и телефон "Русь")?!

Все эти инсинуации ДУ-1 (доводами это назвать трудно) были признаны судом несостоятельными. Аргументов, подтверждающих вину домоуправления, на весах Фемиды оказалось куда больше. В частности, из заключения комиссии, расследовавшей причины возникновения пожара в квартире Коник, следует, что возгорание произошло из-за перепада напряжение в сети. Потребитель может использовать одновременно любое количество приборов, но это лишь в случае, если электропроводка находится в исправном состоянии. А вот следить за исправностью электропроводки как раз таки и приставлено ДУ - 1!

Изучив и взвесив все факты, обстоятельства и доводы обеих сторон, Хабаровский районный суд принял решение взыскать с домоуправления - 1 Анастасьевской КЭЧ в пользу Коник ущерб в размере 537 тысяч 390 рублей. Также ДУ-1 придется оплатить и все судебные издержки - восемь тысяч шестьдесят рублей (госпошлина в пользу государства).

С решением суда руководство Домуправления-1 не согласилось и воспользовалось своим правом обжаловать его в кассационном порядке. На днях судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда определила: решение Хабаровского районного суда оставить без изменения, а жалобу руководства ДУ - 1 Анастасьевской КЭЧ - без удовлетворения. Ну что ж, впредь наука будет!

Материал подготовлен при содействии пресс-службы Хабаровского краевого суда.