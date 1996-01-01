Находкинская школа в отличниках

Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Находки стала финалистом всероссийского конкурса "Лучшие школы России-2005". Теперь 30 лучших школ из 26 субъектов федерации продолжит борьбу в финале за звание "Школа школ".

Абсолютному победителю конкурса будет вручен грант в размере 2 млн руб. Церемония награждения победителей состоится 17 мая в Москве.

Все школы-финалисты, прежде чем пройти горнило 1-го тура федерального этапа конкурса, вышли победителями сначала муниципального, а затем регионального этапов конкурса. И вот теперь они, лучшие из лучших, по праву могут считаться лицом современного школьного образования.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.