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Мужчины помешаны на сексе
В рамках очередного исследования социологи из компании J.Walter Thompson застали врасплох 531 ньюйоркца старше 21 года. Всех их попросили представить, будто в бумажнике неожиданно появилась кругленькая сумма в $ 1000. После этого "счастливчиков" попросили распорядиться деньгами, выбрав из предлагаемого списка самые желанные вещи. При этом все радости жизни стоили одинаково - $1 за минуту. Скажем, хотите музыку послушать - будьте добры выкладывать по баксу за каждые 60 секунд. Хотите женщину - та же такса.
Дураков не оказалось. Музыку слушать никто не хотел, зато все попросили подать им много секса. Особенно страстно интимных утех желали мужчины: они были готовы потратить на это дело аж $ 82 - больше, чем на что-либо еще. Женщины были тоже не прочь платить за любовь, правда, в меньших количествах, в среднем по $ 56. Гораздо больше они тратили на общение с детьми, родственниками и друзьями, которые в совокупности потянули на $ 116.
Любопытно, однако, что ньюйоркцы отнюдь не самые сексуально озабоченные среди американцев. Наоборот, по сравнению с жителями других городов они, скорее, слабаки. Как показали данные национального опроса, средний американец готов выкладывать на алтарь плотских утех по $ 117 из гипотетической тысячи. Иная ситуация с женщинами: как оказалось, в Нью-Йорке живут чуть ли не самые любвеобильные американки, поскольку по стране средний показатель ценности секса для дам составляет всего 48 условных единиц.
Признаться, исследователи были несколько удивлены результатами опроса, но все-таки нашли разумное объяснение малоутешительным для нью-йоркских мужчин результатам. Как говорит Мариан СЭЛЗМЕН, аналитик из J.Walter Thompson, населяющие "Большое яблоко" представители сильного пола мало думают о сексе, потому что им попросту не хватает на это времени. "Нью-йоркскому мужчине приходится за день столько всего сделать, что у него не хватает энергии на секс, - уверен Сэлзмен. - Он делает все что угодно, но только не спит с женщинами". Иначе с дамами: у них гораздо больше времени на удовольствия.
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