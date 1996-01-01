Опубликовано секретное досье на Гитлера

В преддверии 60-летия разгрома фашистской Германии увидела свет "Книга Гитлера" Хенрика ЭБЕРЛИ и Маттиаса УЛЯ. Работа, написанная учеными из Института современной истории, основана на неизвестном ранее документе, составленном по приказу Иосифа СТАЛИНА. В многостраничном досье зафиксированы показания двух доверенных лиц фюрера, которых в течение нескольких лет допрашивали офицеры НКВД, сообщает Spiegel.

Отто ГЮНШЕ и Хайнц ЛИНГЕ, адъютант и камердинер ГИТЛЕРА, видимо, под пытками, отвечали на вопросы о личной жизни фашистского вождя, его отношениях с ближайшим окружением, реакции фюрера на бегство его заместителя Рудольфа ГЕССА. Эберли и Уль утверждают, что Сталин долгое время сомневался в том, что Гитлер действительно совершил самоубийство в своем бункере, и считал, что фюреру удалось скрыться. Поэтому глава СССР пытался узнать о нем как можно больше. Сначала пленных расспрашивали только об обстоятельствах смерти Гитлера, а затем они поделились со следствием и другой важной информацией. Кстати, после смерти Сталина Гюнше и Линге вернулись в Германию. Один из них скончался 25 лет назад, другой - лишь в 2003 году.

Досье, обнаруженное в московских архивах ЦК КПСС, представляет огромный интерес для истории. Например, в нем рассказывается о полете в Англию первого заместителя Гитлера Рудольфа Гесса. В мае 1941 г. Гесс вылетел на истребителе в Великобританию и спрыгнул там с парашютом - якобы для ведения мирных переговоров с Лондоном. Показания Гюнше и Линге подтверждают, что Гесс совершил этот поступок без ведома Гитлера.

"Документы утверждают, что полет Гесса не был согласован с Гитлером, - говорит Эберле. - Линге стучал в дверь спальни. Было слышно, как Гитлер сонным голосом спросил: "Что там случилось?" - и через несколько минут, небритый, появился на пороге. Когда фюрер узнал о полете Гесса, он был совершенно вне себя".

Не менее интересны и факты из личной жизни фюрера, касающиеся его взаимоотношений с Евой БРАУН. "Когда Гитлер слышит голос своей возлюбленной, он радостно спешит ей навстречу. Гитлер ведет ее в свой кабинет, где наготове стоят горячий шоколад и чай, коньяк, шоколадные конфеты, фрукты и охлажденное шампанское. Часами оба они находятся в комнате, - газета Bild цитирует досье, которое легло в основу книги. - Однако до любовных утех дело не доходит: Гитлер читает вечернюю газету, а Ева ест шоколадные конфеты. После полуночи Гитлер удаляется в свою спальню, а Ева - в свою".

Возлюбленная Адольфа была достаточно требовательна и капризна. По словам Гюнше и Линге, фюрер исполнял все ее капризы. Как-то Ева пожаловалась на то, что из-за тотальной мобилизации невозможно найти новую прислугу для виллы Гитлера "Бергхоф". Тогда Гитлер гневно прикрикнул на своего заместителя БОРМАНА, потребовав у того найти "нескольких девушек для виллы".

Историки считают, что досье, легшее в основу "Книги Гитлера", да и сам труд, представляют огромный интерес. "Интереснейший биографический текст, прекрасно характеризующий как Гитлера, так и Сталина", - говорит директор немецкого Института современной истории Херст МЕЛЛЕР.