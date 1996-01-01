Дожить до награды

23 ноября 2004 года Управление кадров Дальневосточного военного округа (Хабаровск) направило военному комиссару Приморского края список из 17 фамилий ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Приморье, награжденных государственными наградами, но своевременно их не получивших.

К важному документу прилагались государственные награды СССР и удостоверения к ним. В случае смерти награжденного награду надлежало вручить его родственникам. А житель Владивостока бывший танкист Алексей КАШТАНОВ был пятым в наградном списке. Ему повезло, он дожил до момента истины. Орден "Красной звезды" нашел героя через 59 лет.

Орден за Вену

Когда в декабре 2004-го Алексею Филипповичу позвонили из военкомата и попросили прийти в здание краевой администрации для вручения ордена, ветеран решил, что это какая-то ошибка.

- До дня Советской армии далеко, до Дня Победы тоже. Откуда, думаю, она взялась? Потом прикинул: скорее всего, эта награда за участие в штурме Вены, - улыбается Алексей Филиппович. - А когда на митинге в "белом доме" зачитали приказ командира 3-й танковой бригады от 14 апреля 1945 года, все сразу и прояснилось...

...Война для 15-летнего Лешки Каштанова началась в октябре 41-го года. Он тогда учился в восьмом классе. Однажды парень пришел из школы домой, а на столе его ждет повестка из военкомата: "Явиться на трудфронт".

- Мы жили в 100 километрах от Москвы. Я написал на повестке, что еще учусь в школе, и отправил ее по почте. Однажды прихожу домой, а меня ждут две лошади под седлом. Мама мне и говорит: за тобой приехали. На следующее утро отец сам доставил меня в военкомат, - рассказывает Алексей Филиппович. - Тогда была война и не спрашивали, сколько тебе лет.

Алексея вместе с несколькими сотнями сверстников со всего Подмосковья направили рыть противотанковые рвы и завалы в пригороде маленького городка Апрелевка.

- Работа была адская. Валить лес и долбить ледяную землю приходилось при жутком морозе. Все наши инструменты - это лопата, кайло и тачка. Многие ребята тогда пообмораживали руки. Но позади была Москва, и отступать дальше было некуда, - вспоминает ветеран.

В 1943-м Алексея призвали в армию и командировали во Владимир, в 9-й танковый учебный полк. Летом 1944 года его, новоиспеченного механика-водителя танка, вместе с экипажем из таких же салаг и новенькой "тридцать четверкой" отправили на 2-й Украинский фронт. Его танк под № 146 в составе 23-го танкового корпуса с боями прошел Румынию и Венгрию. Поэтому песня Марка БЕРНЕСА про солдата, у которого на груди "светилась медаль за город Будапешт", у Алексея Филипповича одна из самых любимых.

- В Будапеште были сильнейшие бои. Был приказ, город не громить, не разрушать, поэтому наши войска отошли, чтобы вывести за собой немецкие войска. Каждому танку придавались автоматчики для прикрытия от "фаустников". И мы, не открывая жалюзи, чтобы осколки не повредили двигатель или коробку передач, воевали вслепую. Куда ехать и куда стрелять, нам показывали автоматчики, - рассказывает старый танкист.

В боях за Венгрию Алексея контузило, и он получил тяжелейшее ранение в голову. Каштанов помнит, как осколочный снаряд ударил в башню, а он в это время высунулся из люка. Дальше - темнота. Позже в госпитале выяснилось, что его спас танкошлем. Смертоносный осколок застрял в резиновом налобнике. До сих пор на лбу у танкиста остался след от этого "поцелуя" смерти.

После освобождения Будапешта и окончания знаменитой Балатонской операции механику-водителю Алексею Каштанову вручили первую боевую награду, медаль "За отвагу". К тому времени, после жестоких боев, в бригадах оставалось по 5-7 танков, и 3-ю танковую бригаду для укрупнения слили с 39-й танковой бригадой. Это было как раз в апреле 1945 года. В этой чехарде, как полагает Алексей Филиппович, и затерялись его наградные документы на орден Красной Звезды.

Костыли - это временно

День Победы танкист Каштанов встретил в Чехословакии, не дойдя нескольких километров до Праги. Но на этом война для него не закончилась. Его и еще несколько сотен танкистов перебросили во Львов на ликвидацию бандеровцев и фашистских недобитков. Их тогда много хоронилось в лесах Западной Украины.

Однажды Каштанов с товарищами окружили избу с бандитами. После длительной перестрелки выстрелы из окон прекратились. Танкисты решили, что все, конец "бандере", ворвались в дом - там никого. Под избой оказался ход в другую избу. Алексей хотел было туда нырнуть, но на всякий случай бойцы опустили в лаз... комбинезон, набитый соломой. Его тут же прошила автоматная очередь. Бандитов выкурили дымовыми шашками.

...Военную карьеру Алексея Каштанова в 1961 году прервало сокращение в Вооруженных Силах. Тогда из армии-победительницы уволили в запас 1 миллион 200 тысяч военнослужащих. Демобилизовавшись, Алексей уехал в город Жданов, где 10 лет, аккурат до самой пенсии, до 55 лет, отработал на шахте. А потом перебрался на берега Тихого океана. Во Владивостоке устроился слесарем на Полиграфкомбинат, затем перевелся в "Дальпресс". Сейчас Алексей Филиппович на заслуженном отдыхе.

- Я, когда орден получил, выпил, конечно, немножечко. После инфаркта мне много нельзя. В 1997 году, когда меня инфаркт прихватил, я и ушел на пенсию. Мне тогда было 72 года, - говорит подполковник бронетанковых войск в отставке Алексей Каштанов.

Орден Красной Звезды Алексей Филиппович прикрепил на парадный пиджак, рядом с орденом Великой Отечественной войны. На другой стороне цивильного "кителя" - иконостас из медалей за боевые и трудовые подвиги. В этом пиджаке наш танкист собирается на местный парад Победы. Ему, конечно, очень хочется побывать 9 мая в Москве. Тем более что "Аэрофлот" обещает доставить ветеранов в столицу бесплатно.

- Вдруг повезет, и я встречу там однополчан. Со времен войны ни с кем не встречался, - мечтает Каштанов.

Но из-за проблем со здоровьем для него перелет заказан. Он его просто не перенесет. И таких, как он, тысячи.

- Кому нужна эта льгота? Полетишь - и недолетишь. Мало ли что в воздухе может случиться, - удивляется ветеран. - На поезде я бы поехал. Только железная дорога бесплатно ветеранов везти не хочет.

Три года назад у старого танкиста отказали ноги, сказались старые раны. Он еле-еле добрался до собеса за помощью, откуда его послали на медкомиссию, где ему разъяснили, что костыли - это временно. И - это не основание для получения автомашины.

- Сейчас, - сказали медики, - и дети ходят на костылях.

Защищая Родину, танкист Алексей Каштанов дважды горел, два раза тонул, потерял все зубы. Ему тяжело ходить, из-за падения с танка у него вывернуты коленные чашечки. Единственное, о чем он сегодня жалеет, что не собирал по госпиталям справки о своих ранениях. Но на войне ему было не до этих "мелочей". Тогда главное было - Победа! Сегодня без этих бумажек все его ранения не в счет.

- Я вам скажу честно: нас вспоминают только один раз году, на День Победы. Власти пришлют открыточку, и все, - беспомощно разводит руками ветеран.