"Зеленый крест" не туда попал

Приморский арбитражный суд прекратил рассмотрение дела по иску Дальневосточной экологической организация "Зеленый крест" к ОАО "Транснефть", Министерству природных ресурсов РФ и Главному управлению природных ресурсов по Приморскому краю.

Суд окончательно пришел к выводу, что спор не затрагивает прав истца в экономической сфере, а значит, не подведомственен арбитражному суду.

Напомним, экологи добивались предоставления материалов по проекту строительства нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" для проведения общественной экспертизы, но заказчик строительства, ОАО "Транснефть", долгое время отказывал им в этом. По мнению "Зеленого креста", неправомерно, поэтому общественная организация и обратилась с иском в арбитражный суд. Но в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом арбитражному суду подведомственны только дела по экономическим спорам или связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.