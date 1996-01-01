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Владивостоку дадут денег на очистные

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Проект строительства очистных сооружений Владивостока уже находится в главной государственной экспертизе России.

Владивосток - единственный крупный приморский город России, не имеющий очистных сооружений. До сих пор очищается менее 10% сточных вод города, что создает серьезную экологическую угрозу акватории Амурского залива.

Предполагается, что строительство жизненно необходимого объекта будет финансировать федеральный, краевой и местный бюджеты. Начало работ запланировано на 2006 г.

Кроме того, уже известно, что из федерального бюджета будут выделены 72 млн руб. на строительство очистных сооружений Штыковского водозабора. Это позволит увеличить подачу воды во Владивосток на 35 тыс. кубометров в сутки. Оба эти проекта включены в федеральную программу экономического развития Дальнего Востока России и Забайкалья.

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