Океанариум становится реальностью

Тендеры на проектирование и строительство приморского океанариума планируется провести уже в первом полугодии 2005 г.

Строительство океанариума запланировано по личному поручению Президента России, который распорядился выделить на этот объект 1,2 млрд руб. Срок строительства - 1,5-2 года. Предполагается, что оно будет завершено в 2007 г. Общая стоимость проекта $ 100-110 млн. Сейчас решаются организационные вопросы строительства, а также проблема отвода земли.