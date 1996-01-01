Ветеранам вручили медали

200 ветеранов Великой Отечественной войны из Владивостока получили на прошлой неделе юбилейные медали, посвященные 60-летию Победы над фашистской Германией.

Награды и цветы фронтовикам и труженикам тыла вручили на праздничном концерте в Доме офицеров флота.