Охота на серебряных медалистов

Свыше 350 выпускников Владивостока, претендующих на серебряную медаль, получат возможность бесплатно обучаться в вузах города. Об этом было заявлено на общегородской педагогической конференции, которая прошла в Пушкинском театре.

Готовность принять серебряных медалистов в свои студенческие коллективы уже выразили ректоры Тихоокеанского государственного экономического университета и Дальневосточного государственного университета рыбной промышленности.