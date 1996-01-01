Приморская Палана

В Кавалеровском районе сложилась чрезвычайная ситуация с отоплением: из-за отсутствия мазута котельные работают в режиме самосохранения.

С середины марта отопительный сезон здесь фактически закончился: в домах нет ни тепла, ни горячей воды. И ясности, когда же КГУП "Примтеплоэнерго" поставит в район мазут и в каком количестве. Бездействуют и местные власти, озабоченные подготовкой к очередным выборам.