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Поститься всегда пригодится

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С весенним преображением природы, появлением первых теплых солнечных лучей, таянием ставшего сразу таким ненужным снега, мы также стремимся к обновлению, отказываясь от вредных и ненужных привычек, мечтая о возможности нового жизненного старта. Помочь в этом может соблюдение Великого поста - традиции непростой, но очень необходимой и полезной для людей, стремящихся к оздоровлению организма.

Что нужно знать людям, не то в чтобы глубоко верующим, но принципе уважающим религиозную культуру и желающим соблюсти православную традицию с целью очищения организма и укрепления здоровья?

Что можно и чего нельзя

Великий пост считается наиболее строгим и значительным из всех постов. С точки зрения кулинарии он предполагает 4 разновидности питания: сухоядение, в которое входят хлеб, свежие, сушеные и квашеные овощи и фрукты; варение без елея (без масла): вареные, тушеные или жареные овощи, борщи, супы и овощи, приготовленные без растительного масла; разрешение на вино и елей: питание в дни, когда для укрепления сил постящихся позволяется употребление небольшого количества вина и масла; разрешение на рыбу - когда позволяется есть рыбу, но не более одного раза в неделю. Кстати, постящимся в нашем крае рыбу можно заменить морепродуктами.

Во все дни поста запрещается курить и пить алкогольные напитки. Чем не укрепление здоровья! Нельзя употреблять пищу животного происхождения (мясо, рыбу, молоко и яйца), сдобный хлеб, конфеты, булочки, майонез. Разрешаются только растительная пища ( фрукты, овощи, сухофрукты), соленья (капуста квашеная, соленые и маринованные овощи), фрукты, сухари, травяные чаи, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисели, овощные борщи, супы, каши на воде с кореньями и приправами, и лишь на праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресение разрешается есть рыбу.

Есть дни, когда приветствуется полное воздержание от пищи. Как видим, ограничения не такие уж и строгие и вполне сообразуются с принципами здорового образа жизни.

И даже так называемое сухоядение - это, между прочим, не только сырые капуста и морковь, но и изюм, курага, чернослив, хурма, финики, инжир, семечки, орехи и многое другое, весьма полезное для здоровья и что мы как раз часто забываем есть, питаясь обычным образом. А рыбный постный стол - это вовсе не рыбный день по советскому образцу в системе общественного питания, а разнообразные продукты, вплоть до икры, устриц и омаров. Но это уже изыски. И к этому никто не призывает. Но если к меню постного стола подойти творчески, он может быть намного богаче обычного.

Не переедать!

Чего ни в коем случае нельзя делать во время поста, так это переедать, даже если вы едите только постные продукты.

Чем больше ограничений в еде и плохих привычках, тем больших результатов в очищении достигнет постящийся. Трудный и одновременно полезный период ограничения и воздержания поста можно сравнить с ситуацией, когда спортсмен, чтобы легче пробежать дистанцию, надевает во время тренировок на ноги искусственно утяжеленную обувь, и потом, сняв их, летит быстрее ветра.

Разумное воздержание от пищи в пост необходимо всем, однако с осторожностью нужно соблюдать строгие каноны тяжело больным людям, малолетним детям и беременным.

Уж лучше самому

Конечно, отказывать себе в разного рода вкусностях чрезвычайно трудно, особенно при нынешнем изобилии продуктов. Но все же стоит пойти на это во избежание болезней, чтобы не сбылось пророчество: "Не хотят поститься добровольно - будут поститься недобровольно". Видимо, это надо понимать как совет: лучше сознательно воздержаться от пищи, чтобы, заболев, не пришлось воздерживаться от нее вынужденно. Тем более что человек, добровольно приобщившийся к соблюдению традиции поста, уже через неделю начинает замечать улучшение самочувствия: улучшаются пищеварение, состояние кожных покровов, повышается настроение.

В здоровом теле...

Но отказ от некоторых видов пищи не является главной целью поста. Основное его назначение как раз в том, чтобы очистить и духовно возвысить человека. Телесное очищение должно сочетаться с преображением души, ибо "истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи, клятвопреступлений", говорится в Библии. И кстати сказать, многие из постящихся вскоре начинают замечать справедливость этого высказывания. А для некоторых, даже далеко не религиозных людей, пост становится потребностью, и они ждут его начала, чтобы с радостью приобщиться к великому таинству очищения.

В любом случае следовать ли канонам православной веры, каждый решает сам. Но в том, что пост есть благо, сомневаться не приходится. Об этом говорит опыт тысячелетий и наше с вами стремление соблюдать эту традицию.

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