Половину россиянок не греет мысль о муже

Демографы бьют тревогу: российским женщинам хронически недостает мужчин. По последним данным, почти половина наших соотечественниц не может найти себе мужа.

Новое исследование было проведено Центром демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования. Как сказал журналистам его руководитель Анатолий ВИШНЕВСКИЙ, из 1000 россиянок лишь 535 имеют мужа. Остальные либо никогда не состояли в браке, либо потеряли супруга, либо разведены.

По словам ученого, то, что россиянки не могут найти себе мужей, непременно приведет к серьезным демографическим проблемам. Уже в ближайшие годы, как предрекает Вишневский, начнется быстрое сокращение числа женщин репродуктивного возраста: к 2050 г. количество потенциальных мам сократится вдвое, а к концу столетия их и вовсе будет втрое меньше, чем сейчас. Итог демографического кризиса будет самым печальным: рождаемость упадет.

Настораживает специалистов и статистика по абортам. По словам Вишневского, несмотря на то что за последние десять лет их количество значительно снизилось, частота, с которой женщины избавляются от плода, до сих пор слишком велика. Сейчас на двух рожденных младенцев приходится трое нерожденных.

Между тем хорошо известно, чего хотят женщины. Идеальный мужчина в представлении россиянок должен быть умен, силен и богат. Таковы выводы ряда исследований, проведенных отечественными социологами в прошлом году. При этом счастливая семья для наших дам - это семья, в которой муж выполняет роль каменной стены.

Любопытно, что большинство женщин даже не сомневаются в том, что вышли замуж как раз за своего "единственного", и теперь с удовольствием живут на его доходы. А вот среди представительниц прекрасного пола, самостоятельно зарабатывающих на жизнь, гораздо меньше тех, кто считает, что встретили "настоящую любовь". Получается, не без удивления подводят итог социологи, что для наших дам "любовь" неразрывно связана со способностью мужа зарабатывать деньги.