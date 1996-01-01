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У фашистов была атомная бомба

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Советский шпион Максим Максимович ИСАЕВ, более известный как штандартенфюрер Штирлиц, не спасал мир от нацистской атомной бомбы. Культовый советский сериал "Семнадцать мгновений весны" опровергает книга Райнера КАРЛЬША, которая 14 марта вышла в немецком издательстве DVA. Автор утверждает, что в самом конце Второй мировой войны у Германии была возможность изготовить ядерное оружие. Карльш также обнаружил проект патента плутониевой бомбы от 1941 г., а также первый работоспособный немецкий атомный реактор в окрестностях Берлина.

Между тем немецкие СМИ высказывают серьезные сомнения в достоверности "сенсации". Suddeutsche Zeitung смущают слова Марка УОЛКЕРА, который согласился приоткрыть завесу тайны над книгой. Он утверждает, что в последние месяцы войны ученые Третьего рейха якобы делали отчаянные попытки закончить работу над атомной бомбой. "Физики брали предварительно обогащенный уран (малую часть материала, который использовался при создании бомбы, сброшенной на Хиросиму), окружали его обычным взрывчатым веществом и поджигали. Атомную бомбу так не сделаешь. Но взрывчатое вещество взрывалось и рассеивало частицы урана", - пишет газета.

Американский ученый утверждает, что в работе участвовали Курт ДИБНЕР и Вальтер ГЕРЛАХ, которые после войны предпочитали молчать о своих экспериментах. По мнению немецкого издания, если опыты были именно такими, как их описал Уолкер, то понятно, почему физики не собирались делиться деталями своего прошлого. И дело тут не в нежелании раскрывать факты сотрудничества с нацистами, просто после рассказа о подобных, с позволения сказать, "ядерных испытаниях" они стали бы настоящим посмешищем для специалистов.

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