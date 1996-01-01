Свой чужой ребенок

Суррогатное материнство - это порой единственный шанс иметь своего ребенка женщинам, семейным парам, которые сами не могут его родить. Во многих странах мира суррогатное материнство запрещено, в нашей же стране - возможно. В основе такого способа произведения потомства масса проблем: юридических, медицинских, религиозных, нравственных.

Мы попросили специалистов ООО "Юридическая фирма "Балахнина и партнеры" прокомментировать правовые аспекты суррогатного материнства.

Правовые аспекты суррогатного материнства определены действующим законодательством Российской Федерации пункт 4 статьи 51, пункт 3 статья 52 Семейного кодекса РФ, пункт 5 статьи 16 ФЗ "Об актах гражданского состояния" и Инструкции о применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия, утвержденной Приказом №67 от 26 февраля 2003 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Под суррогатным материнством закон понимает вынашивание ребенка только для супружеской пары, то есть для лиц, состоящих между собой в официально зарегистрированном браке на момент имплантации эмбриона.

Для того чтобы супруги могли прибегнуть к программе суррогатного материнства, необходимы конкретные медицинские показания. Они определены п. 7 Приложения №1 к Приказу Минздрава РФ от 26.02.03 N 67 "О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия" (зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.03 г. N 4452):

"Показания к суррогатному материнству:

- отсутствие матки (врожденное или приобретенное);

- деформация полости или шейки матки при врожденных пороках развития или в результате заболеваний;

- синехии полости матки, не поддающиеся терапии;

- соматические заболевания, при которых вынашивание беременности противопоказано;

- неудачные повторные попытки ЭКО при неоднократном получении эмбрионов высокого качества, перенос которых не приводил к наступлению беременности".

За всеми этими медицинскими терминами скрывается чье-то горе, вызванное невозможностью иметь детей.

Не каждая женщина может стать суррогатной матерью. Суррогатной матерью может быть женщина добровольно согласившаяся участвовать в данной программе и отвечающая следующим требованиям:

- возраст от 20 до 35 лет;

- наличие собственного здорового ребенка;

- психическое и соматическое здоровье.

Медицинский аспект решен и законодательно закреплен. Технологически это и можно сделать, и делается. А вот юридические, моральные и этические проблемы часто непреодолимы.

Когда возникает тема суррогатного материнства, то здесь речь идет в первую очередь о финансовой сделке с одной стороны и материнском инстинкте с другой стороны. Материнство становится при этом договорной работой, в которой, как в любом бизнесе, преобладает стремление к личной выгоде.

Национальные законодательства и политика большинства стран ограничивают суррогатное материнство. В некоторых государствах (Франция и Германия) оно запрещено полностью. В таких странах, как Канада, Израиль, Великобритания, других государствах, запрещены лишь коммерческие соглашения о суррогатном материнстве. Запрещать законом суррогатное материнство в нашей стране смысла нет - если нельзя по закону, будут делать в обход.

В нашей стране запрета нет, но и нет достаточной правовой базы, регулирующей отношения между суррогатной матерью и биологическими родителями.

Одной из основных проблем программы суррогатного материнства является проблема поиска женщины, которая сможет по состоянию здоровья выносит и родить здорового ребенка. Но, пожалуй, очень важен еще и вопрос психологической стабильности такой женщины, которая решила стать суррогатной матерью. Ведь есть причины, которые привели ее к этому шагу. Если у нее масса проблем, то сам факт наступления беременности станет для нее дополнительным стрессом к тем неприятностям, что у нее уже есть. К тому моменту, когда появляется ребенок, сказываются законы природы, и она начинает любить ребенка. Это чувство ничем невозможно ни сбалансировать, ни заменить. Такие женщины часто отказываются отдать ребенка.

Главная опасность неблагоприятных последствий, которая может подстерегать супругов-биологических родителей, - это то, что суррогатная мать после рождения ребенка может передумать и не дать согласия биологическим родителям на запись их в качестве родителей ребенка. Эта возможность для суррогатной матери закреплена в действующем Семейном кодексе (ст.51):

- Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих методов записываются его родителями в книге записей рождений.

- Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).

Таким образом, суррогатная мать может оставить биологически чужого ей ребенка себе, официально считаясь его матерью со всеми вытекающими отсюда гражданско-правовыми последствиями. Суррогатная мать может пойти на это в силу материнских чувств, возникших к вынашиваемому ребенку, а также с целью шантажа биологических родителей. Но даже после совершения записи в книге записей рождений она может быть оспорена в судебном порядке по требованию лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка.

К сожалению, даже грамотно составленный договор между биологическими родителями и суррогатной матерью не сможет предотвратить такое развитие событий, но он поможет свести к минимуму возможность их появления. Проблема договорных отношений заключается в том, что договор между сторонами любой сделки заключается для приобретения, передачи гражданских прав и обязанностей. Передача ребенка от суррогатной матери его биологическим родителям предметом договора являться не может, так как ребенок не может являться предметом сделки. Но договор должен быть заключен обязательно, так как только договор может и должен предусматривать выплату определенной компенсации с целью создания наиболее благоприятных для суррогатной матери условий для вынашивания ребенка и последующей реабилитации. Ведь вынашивание ребенка и роды связаны, конечно, с потенциальными опасностями для суррогатной матери, но она способна оценить их в денежном эквиваленте и может сознательно пойти на риск. В договоре обязательно должно быть предусмотрено, что в случае решения суррогатной матери оставить ребенка себе, она не только теряет право на выплату вышеуказанной компенсации, но и обязуется компенсировать биологическим родителям все их затраты по данному договору. Но даже в этом случае у биологической матери всегда остается техническая возможность использовать ребенка в качестве инструмента шантажа, давая почву для длительных судебных тяжб.

Как бы то ни было, законодательство в данной области настолько не разработано, что правовая путаница в данном вопросе будет возникать еще долго.

Каждый сам вправе решать, как же относиться к суррогатному материнству. Для людей, получивших долгожданного ребенка, это благо. Но общество с существующими моральными принципами пока еще с осуждением относится к женщинам, которые становятся суррогатными матерями. Несовпадение религиозных, моральных, нравственных и юридических точек зрения на эту проблему приводит к неутихающим спорам. Но приходится признать, что суррогатное материнство - это просто факт, который пришел в нашу жизнь и, по всей видимости, никуда теперь от нас не денется.