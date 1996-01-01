Государство сэкономит на студентах

Количество мест для студентов-бюджетников сократится в государственных вузах на 43 тысячи. В первую очередь пострадают гуманитарии - филологи, экономисты и педагоги. Учитывая, что обучение одного студента в год обходится бюджету примерно в 20 тыс. рублей, государство сэкономит на сокращении числа бесплатных студентов 860 млрд рублей.

Коллегия Министерства образования и науки решила сократить число бесплатных учебных мест в вузах с 2005 года. По словам директора департамента экономики и финансов Андрея ПЕТРОВА, таким образом, его ведомство приступило к выстраиванию новой системы кадрового обеспечения экономики. Бесплатно в этом году будут обучаться 567 285 человек. Если учесть, что аттестат о среднем образовании получат 1,293 млн выпускников, то получится, что платить за обучение в вузе придется более чем половине из них.

Сэкономив на гуманитариях, государство собирается увеличить число специалистов, обучающихся по направлениям "Сфера обслуживания" (количество бюджетных мест увеличивается на 2,6%), "Автоматика и управление" (на 1,0%). "К сожалению, потери экономики от обучения студентов, которые получают диплом и потом не работают по специальности, никто не считал, - заявил ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь ПОЛЯКОВ. - На сегодняшний день существует диспропорция между реальными потребностями экономики в целом и социальных отраслей в частности. Например, в последние годы было выпущено очень много специалистов с экономическим образованием". Однако не существует четких прогнозов того, какие именно специалисты потребуются экономике в ближайшие годы, - подчеркивает Игорь Поляков. - Поэтому сокращение бюджетных мест Минобразования производит "на глазок".

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, в 2005 году изначально предусматривалось увеличение бюджетных мест - примерно на 12,5 тыс. (т.е. на 2%). Из них 5299 (1,3%) мест приходилось на очное образование. Однако на этапе подготовки к конкурсу среди вузов на получение бюджетных средств выяснилось, что заявок хватает лишь на 91% от запланированной суммы расходов. Так появилась новая цифра - 567 285 бюджетных мест. В Минобразования точную причину нехватки заявок назвать не смогли. Но не исключают, что это связано с невысоким уровнем подготовки специалистов в учреждениях, претендующих на получение бюджетных средств.

При этом глава Минобразования Андрей ФУРСЕНКО заявил, что избежать "жертв" при реформировании системы высшего образования, скорее всего, не удастся - некоторые вузы придется закрыть или объединить.