Рельсы навынос

Одной из важных задач, которая предусматривается Программой развития улично-дорожной сети и мероприятиями по совершенствованию транспортной схемы Владивостока на ближайшие годы, является уменьшение трамвайных путей. Чем это обусловлено?

С пассажирами справится автобус

В недавнем прошлом, когда пассажиропоток по ул. Светланской формировался большим числом рабочих Дальзавода и других предприятий, в час пик трамваем перевозилось до 11 тыс. пассажиров. С таким людским потоком успешно мог справляться только трамвай, и для этого его вагоны шли буквально друг за другом. Естественно, это резко ухудшало условия для движения другого транспорта. Поэтому вопрос о выносе трамвая со Светланской ставился неоднократно, начиная с 1937 года.

Сейчас в час пик по Светланской автобусами перевозится от 1,4 до 1,7 тыс. пассажиров, а трамваями - от 3,1 до 5,5 тыс. С таким пассажиропотоком теперь вполне справятся автобусы или троллейбусы.

Пропускная способность ограничена

В целом увеличение пропускной способности ул. Алеутской, Светланской и Океанского пр-та является важной задачей по улучшению транспортной ситуации в центральной части Владивостока. Но историческая застройка жестко ограничивает ширину проезжей части улиц, и увеличить ее почти невозможно. Кроме того, далеко не всегда обоснованное размещение большого числа общественно-торговых зданий без устройства соответствующих площадей для парковки транспорта привело к тому, что крайние полосы улиц, невзирая на запрещающие знаки и периодическую "активность" эвакуаторов, превращены в стоянки машин. Поэтому Алеутская, имеющая четыре полосы движения и способная пропустить в одном направлении более 1,5 тыс. машин в час, фактические работает как двухполосная.

Эффективно увеличить пропускную способность центральных улиц поможет введение на них одностороннего движения. В нашем случае это почти единственная возможность "расшивки" систематических "пробок" в центре города. Сделать это по Океанскому пр-ту на участке от центра города до Покровского парка очень просто, а вот на ул. Алеутской мешает трамвай.

Наличие трамвайного движения по середине проезжей части ул. Светланской и Алеутской, Океанского и Народного пр-тов создает рваный ритм движения транспортных потоков, постоянно выводит из строя проезжую часть улиц, вызывает вибрацию, опасную для исторической застройки.

И все же трамвай как вид транспорта с наибольшей провозной способностью и хорошими экологическими характеристиками при укладке путей на обособленном полотне может обеспечить большие объемы пассажироперевозок. Скорее, в планировочных районах с большим числом населения.

Очень важно то, что трамвай - муниципальный вид транспорта, позволяющий без конфликтов с интересами частных перевозчиков обслуживать малообеспеченных пенсионеров. При этом соединять жилые районы, в которых они проживают, с продовольственными рынками, где по доступным ценам покупаются продукты - важная социальная задача.

К районам, где трамвай особенно необходим, можно отнести 3-ю Рабочую, Минный городок, ул. Жигура, Котельникова, Сахалинскую, Борисенко, Героев Хасана, Марины Расковой, Полины Осипенко и др. Трамвай еще может послужить там, где надо перевозить много пассажиров. При условии, что он не создает помех другим видам транспорта.

Некоторые специалисты считают, что трамвай пора вообще убрать из города. Наверное, это преждевременно. Но убрать там, где он мешает повышению пропускной способности городских магистралей, безусловно, необходимо. Вместо него по Океанскому пр-ту, ул. Алеутской и Светланской можно пустить троллейбус.

Предлагаемая схема движения

В Программе развития улично-дорожной сети (УДС) города предлагается изменить рабочую схему трамвайных линий.

Поскольку трамвайная линия по ул. Борисенко, Луговой и Жигура проходит на обособленном полотне, ее предложено сохранить, а трамвайные линии с ул. Светланской и Алеутской и с Океанского пр-та снять на всем их протяжении.

Чтобы не допустить разобщения двух важных зон обслуживания трамваем, необходимо, как это было предусмотрено генпланом, пробить тоннель под площадью Баляева, соединив маршруты № 5 и 7.

По Народному пр-ту от ул. Некрасовской до кольца на 3-й Рабочей трамвайную линию целесообразно вынести на обособленное полотно на четную сторону Народного проспекта. Но пока можно сохранить пути и по середине проезжей части.

Тем самым будет создано единое полукольцо трамвайного движения от ул. Сахалинской до Некрасовского путепровода.

Конечную остановку трамвая предложено организовать под Некрасовским путепроводом. Другие варианты, которые были рассмотрены, оказались проигрышными. Создания кольца трамвая у Покровского парка, в районе Дальпресса, на Первореченской площади невозможно из-за крайне стесненных условий для укладки путей. Кроме того, трамвай по-прежнему создавал бы помехи движению на очень напряженных участках Океанского пр-та. А под Некрасовским путепроводом есть возможность разместить разворотное кольцо на несколько путей, сделать пути отстоя и пункт технического обслуживания вагонов. Здесь имеются очень хорошие условия для создания крупного пересадочного узла - с безопасными пешеходными связями, с остановками транспорта.

Практически на всем протяжении от ул. Сахалинской до Некрасовского путепровода трамвай пройдет на обособленном полотне. Этим почти исключается его влияние на движение других видов транспорта, увеличиваются его скорость и провозная способность.

Придется пробивать тоннель

В существующей схеме трамвайного движения есть один решающий недостаток - связь между линиями трамвая, обслуживающими крупные жилые районы Первой Речки, с трамвайным депо может осуществляться только по ул. Светланской и Алеутской, то есть там, где трамвай создает наибольшие помехи дорожному движению. По условиям рельефа и из-за большой загрузки транспортного узла на пл. Баляева проложить трамвайные пути по поверхности не представляется возможным.

Этот недостаток в генплане города было предусмотрено устранить, соединив короткой тоннельной вставкой под площадью Баляева конечные кольца маршрутов № 5 и 7. Это решение генплана так до сих пор и не осуществлено. Более того, бывшие руководители города допустили строительство торговых центров там, где должны были размещаться порталы тоннеля.

Рассмотрим несколько вариантов такого тоннеля: это двухпутный тоннель; две нитки однопутных тоннелей; и одна нитка однопутного тоннеля.

Первые два варианта обеспечивают непрерывное движение трамваев в каждом направлении независимо от интервалов между ними, но имеют очень высокую стоимость.

Поскольку интервал движения трамваев даже в час пик составляет не менее 3-4 минут, а при длине тоннеля около 400 м трамвай проходит его менее чем за минуту, то есть возможность организовать по тоннелю реверсивное движение с соответствующим оборудованием его системами безопасности и блокировки.

Учитывая скромные возможности финансирования строительства тоннеля, стоит ограничиться однопутным тоннелем, который вполне обеспечит необходимую интенсивность трамвайного движения.

Дальневосточная горно-строительная компания (ДВГСК-центр), специализирующаяся на строительстве тоннелей по заданию администрации Владивостока готовит свои предложения по проходке этого тоннеля в разных вариантах. После их рассмотрения будет принято решение о дальнейших шагах по совершенствованию схемы трамвайного движения в городе.

Сколько это стоит?

Самое дорогое и самое первоочередное в этой задаче - строительство тоннельной вставки под пл. Баляева. Ее ориентировочная стоимость - от 600 до 850 млн рублей в зависимости от выбранного варианта. Сумма приличная, но посильная для городского и краевого бюджетов. А выгода для города будет вполне очевидна.

Об авторе. Валентин АНИКЕЕВ, член-корреспондент РААСН, профессор ДВГТУ.