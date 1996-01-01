Дальнегорск замерзает

В Дальнегорске сложилась критическая ситуация с обеспечением жидким топливом: его осталось 820 тонн, на несколько дней в условиях режима экономии мазута, соблюдаемого в котельных.

Температура теплоносителя снижена до 55 градусов. В квартирах похолодало до плюс 15 и ниже. О кризисе проинформированы городской прокурор Евгений ЗАБЛОЦКИЙ, руководитель департамента ЖКХ краевой администрации Сергей МАЙОРОВ, вице-губернатор Сергей ПЕРЕДРИЙ. Вице-мэр Александр ХРИСАНФОВ обратился к руководству ОАО "Бор" с просьбой выручить и занять хоть сколько-нибудь мазута во избежание катастрофы. Такая чрезвычайная ситуация складывается в районе за эту зиму уже не первый раз.