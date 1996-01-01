И бесплатно покажут кино

Тысяча владивостокских школьников будет бесплатно посещать лучшие кинотеатры города в дни школьных каникул. Такой подарок подготовили для ребят городская администрация и руководство культурно-развлекательных центров в рамках программы главы краевого центра Владимира НИКОЛАЕВА "Праздник в каждый дом".

Как сообщили в управлении культуры и молодежной политики, это уже не первая подобная акция. Начиная с августа прошлого года опекаемые дети и дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных семей, детских домов и школ-интернатов, а также студенты-волонтеры, активно участвующие в организации и проведении различных городских мероприятий, получают в подарок билеты в киноконцертные комплексы Владивостока.

На этот раз кинотеатров, присоединившихся к акции, стало больше. Во время предстоящих школьных каникул - с 24 марта по 2 апреля - дети по пригласительным билетам смогут посетить не только кинотеатры "Союз-Галактика", "Варяг", "Нептун", "NewWave CINEMA", но и "Океан" и "Иллюзион".