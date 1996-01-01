Пенсионеры получают удостоверения

Более половины льготников Владивостока уже получили льготные удостоверения на проезд в общественном транспорте города. С сегодняшнего дня и до конца марта органы социальной защиты переходят на ежедневный режим выдачи проездных билетов. Хотят успеть до 1 апреля, ведь начиная с этого дня пенсионеры приморского центра должны платить за проезд 50% от тарифа.

За первые дни работы временных пунктов по выдаче льготных удостоверений обладателями этих документов стали уже 50 тысяч человек. Это примерно половина от числа жителей Владивостока, которые пользуются льготным проездом в городском общественном транспорте.

Значительных очередей при выдаче удостоверений удалось избежать, поскольку в городе работают сразу 3 десятка пунктов, где можно получить удостоверения. На некоторых участках в утренние часы наблюдались очереди, однако ближе к обеду они рассасывались. Сама процедура получения льготного документа занимает 5-10 минут, и организаторы призывают тех, кто еще не приходил за удостоверением, выбирать для посещения послеобеденное время.

Тем же, кто не сможет прийти и получить удостоверения льготника до 1 апреля, будет предоставлена возможность сделать это позже в районных отделениях соцзащиты.